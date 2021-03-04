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Российская газета

Военные моряки Росгвардии выполнили более двух тысяч боевых задач

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Глловной катер специального назначения (противодиверсионный) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01225 и бортовым номером "478", построенный для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в Рыбинске (Яр
Глловной катер специального назначения (противодиверсионный) проекта 21980 (шифр "Грачонок") с заводским номером 01225 и бортовым номером "478", построенный для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) в Рыбинске (Ярославская область) на АО "Судостроительный завод "Вымпел".
Источник изображения: kalashnikov.media

Морские воинские части и подразделения в прошлом году выполнили более 2000 задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Экипажи катеров Росгвардии задержали 209 человек по подозрению в совершении преступлений. К административной ответственности привлечено свыше 1000 человек, изъято более 670 незаконных орудий лова.

Морским частям и подразделениям войск правопорядка исполнилось 43 года. Военные моряки Росгвардии ведут свою летопись с 3 марта 1978 года, когда в воинских частях для охраны со стороны акваторий стратегических объектов в районах Забайкальской, Дальневосточной железных дорог и Байкало-Амурской магистрали были сформированы первые морские подразделения войск правопорядка.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту "РГ" рассказали, что морские подразделения Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи по охране важных государственных объектов в акваториях. Военнослужащие и сотрудники морских подразделений оказывают помощь пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы, совместно с органами внутренних дел принимают участие в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во внутренних водах России.

В морских подразделениях войск национальной гвардии проходят службу мотористы, рулевые, сигнальщики и водолазы и другие специалисты. У каждого из них своя специфика, но цель одна - обеспечение надежной защиты охраняемых водных рубежей. Подготовка морских специалистов проходит в учебном морском отряде на Байкале.

Военные моряки Росгвардии в разные годы спасали людей с судов, терпящих бедствие в Черном море, Финском и Кольском заливах, на озере Байкал, на Амуре, Волге, Енисее и Урале. Совместно с подразделениями МЧС России они оказывают помощь жителям прибрежных поселков во время разлива Уссури, Тунгуски, других полноводных дальневосточных рек.

К обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса в Республики Крым приступил морской отряд Росгвардии с дислокацией в городе Керчи.


Михаил Фалалеев

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
МЧС
Росгвардия
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