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Военно-промышленный курьер

Как бывшие «другари» по Варшавскому договору впарили Украине военный неликвид

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Источник изображения: vpk-news.ru

В украинской армии - новый коррупционный скандал. Поступившие на вооружение артиллерийские снаряды, закупленные в Чехии, не годятся для боевого применения и морально устарели.

Соответствующее заявление отправил в Генпрокуратуру Украины нардеп от «Европейской солидарности» Михаил Бондар, каратель «АТО». Согласно заявлению, в октябре 2020 года госпредприятие «Укрспецэкспорт» заключило контракт с Минобороны Украины на поставку пяти тысяч осколочно-фугасных снарядов системы УОФ 12. Эти снаряды предназначаются для действующих в зоне «ООС» 100-мм противотанковых пушек.

Стоимость одного снаряда — 760 евро (около 25537 гривен), общая стоимость контракта 126,5 млн гривен. В качестве официального поставщика указана чешская компания Czech Defense Systems. Как говорит Бондар, реально Украине продали списанные снаряды советского производства, которые уже несколько лет реализует за бесценок Болгария.

Сделку совершили с грубыми нарушениями закона, вне конкурсных процедур, говорит Бондар.

«Закупленные по госконтракту № 403/1/20/74 снаряды относятся к третьей категории — то есть они негодные для боевого применения, а также запрещенные и опасные для боевого применения и при служебном обращении. Замминистра обороны Украины Александр Миронюк с целью легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал систему поставок, в которой задействованы три частных субъекта с юрисдикцией в Болгарии, Чехии и Словакии для проведения бестоварных операций или операций, которые не изменяют характеристики товара. В результате этой сделки бюджет Украины понес убытков более чем на 48 млн гривен», — говорится в заявлении Бондара.

Полковник запаса Александр Миронюк в президентство Виктора Ющенко командовал украинским спецназом, приданным силам НАТО в Афганистане и Ираке. При Викторе Януковиче боевого полковника наградили руководящей работой в сфере военно-промышленного комплекса Украины и импорта оружия и боеприпасов из стран Европы. В марте 2020 года премьер Украины Денис Шмыгаль назначил Миронюка замминистра обороны.

Чешский поставщик пригодного в утиль боезапаса располагается в Праге — в жилищно-офисном комплексе, где за относительно невысокую цену сдают в аренду жилую и коммерческую недвижимость. Главный офис фирмы находится в городе Оломоуц, там до 1991 года дислоцировались мотопехотные и артиллерийские подразделения Центральной группы советских войск. На сайте Czech Defense Systems говорится, что, кроме боеприпасов, фирма продает танки, пушки и другую военную технику образцов СССР и стран НАТО, рассказывает Eadaily.

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