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Военно-промышленный курьер

Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Поставок оружия в Россию из США нет и не планируется, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, комментируя заявление американского Госдепартамента.

«Анонсированные очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае, применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется», - сообщили в пресс-службе ФСВТС России.

Там добавили, что в последний раз Вашингтон поставлял Москве военную технику во времена Великой Отечественной Войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил 33-й президент США Гарри Трумэн.

США и ЕС  объявили о новых санкциях против российских должностных лиц, НИИ.

Кроме того, Госдепартамент США заявил, что Вашингтон останавливает продажу оружия в Россию в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США. В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Эти меры должны вступить в силу спустя 15 дней после уведомления о них конгресса, отмечает Интерфакс.

Вводимые против РФ санкции не будут касаться сотрудничества стран в космической сфере, сообщила администрация США.

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