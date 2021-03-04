Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)

Китайские эксперты полагают, что пока Китай не готов к созданию военного союза с Россией. У сторон есть много общих интересов, а нынешнее ВТС является достаточной опорой двустороннего стратегического сотрудничества. Читатели более решительны и считают такой союз необходимым для противостояния агрессивной политике США и Запада.

Министерство обороны Китая заявляет, что Пекин следует своим собственным курсом неприсоединения и неконфронтации. Москва заявила, что не исключает возможного союза со своим соседом.

В понедельник 1 марта министерство обороны КНР, отвечая на спекуляции о том, что Пекин и Москва могут создать единый фронт против НАТО, заявило, что Китай не планирует создавать военный союз с Россией.

"Китайско-российские военные отношения являются… важной опорой для стратегического сотрудничества между двумя странами", - заявили в министерстве.

"Китай и Россия придерживаются принципов, которые подразумевают отказ от заключения союзов, конфронтации и направленности против третьих стран, что полностью отличается от отношений военных альянсов, установленных между некоторыми странами", - отметили в ведомстве.

Заявление было сделано после того, как в октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва "не исключает" возможный союз с Китаем.

Это первый случай, когда российский лидер делает такое заявление с тех пор, как в 1960 годах рухнул существовавший между двумя странами Договор о дружбе. Оно вызвало предположения о том, что Россия может попытаться создать военный союз с Китаем для противодействия Организации Североатлантического договора (НАТО).

Китайские эксперты в области обороны заявили, что сообщение министерства явно предназначалось для того, чтобы подчеркнуть стремление Пекина не допустить превращения напряженности в отношениях с Вашингтоном в "горячую войну" и не вызывать дальнейшей настороженности в Европе относительно союза Китая с Россией.

Военный наблюдатель из Шанхая Ни Лэсюн сказал, что для Китая является "табу" даже предположения о создании военного союза с Россией.

"Сегодня о планах создания военных союзов объявляют только страны, которые намереваются вести войну", - сказал Ни.

"Когда вы так поступаете, вы загоняете себя в угол, не оставляя себе места для переговоров. Это не в интересах Китая", - добавил он.

Чэн Ицзюнь, специалист по китайско-российским отношениям из Китайской академии социальных наук, согласился с этим, заявив, что военные союзы являются наследием холодной войны, и нет законной необходимости для Китая быть частью одного из них.

"НАТО была создана для того, чтобы иметь целью бывший Советский Союз, а не на Китай, - сказал Чэн. - Организация пока не сделала ничего такого, что нанесло бы вред базовым интересам Китая".

По словам Чэна, военный союз Китая и России втянет Пекин в споры между Россией и Европой, где у Китая нет никаких интересов.

Ни Лэсюн сказал, что у Китая и России много общих интересов, но история подсказывает, что Пекину придется заплатить огромную цену за военный союз.

"Связи между Китаем и Советским Союзом прерывались однажды… из-за территориального спора по поводу острова Чжэньбао (Даманский - прим. ред.) в 1969 году", - сказал он, имея в виду остров на реке Уссури на границе между двумя странами.

"Сегодня отношения между Китаем и Россией представляют собой полувоенный союз, то есть стороны являются союзниками, но не связывают друг друга какими-либо военными обязательствами. Это похоже на отношения "четырехугольника", образованного США, Японией, Австралией и Индией".

Эту "четверку" часто называют "мини-НАТО". В последние годы это соглашение было активизировано с тем, чтобы противостоять растущей мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Живущий в Пекине военный эксперт, попросивший не называть его имени из-за деликатности темы, сказал, что Председатель КНР Си Цзиньпин со времен своей молодости хорошо помнит тот разрыв в советско-китайских отношениях.

"И Си, и Путин называют друг друга "лучшими друзьями", - сказал он. - У Си Цзиньпина установился личный контакт с Путиным, но он также поддерживает связи и с президентом США Джо Байденом. Он не хочет, чтобы его подталкивали к чему-то ни с одной стороны".

Чэн Ицзюнь говорит, что военные союзы являются устаревшей концепцией, поскольку все страны сегодня осознают важность и ценность использования мирных средств для разрешения споров и защиты своих национальных интересов.

"Между национальными интересами разных стран всегда существуют конфликты и противоречия. Создание военного альянса означает, что вы предпочитаете использовать силу для решения проблем, что является наихудшим вариантом", - сказал он.

Комментарии читателей SCMP

Don H.

Китайско-российское военное сотрудничество в определенных областях - это удобный "брак по расчету" против все более агрессивной линии США в отношении них. С растущими американскими военными интересами в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке, Вашингтону становится все более необходимо "связывать своих союзников одной веревкой" по принципу "Вы с ними, или с нами?".

Так Америка просто хочет переложить на плечи союзников часть своего бремени в геополитике. И ее "англосаксонские кузены" с энтузиазмом отзываются на американские боевые кличи, подгоняемые своим чувством "кровного родства".

Jim C.

Мне не нравится, что мир должен быть таким.

Wallis F.

Так и должно быть. Они так же не доверяют друг другу, как не доверяют и Америке.

Don H.

Если подходить с такими мерками, то значит, и американцы не доверяют своим союзникам немцам и японцам, раз держат на их территориях десятки тысяч своих солдат.

Tim A.

Пока нет необходимости в создании между Китаем и Россией формального союза. Вполне достаточно взаимопонимания "с одного взгляда". Россия и Китай понимают друг друга. Мы можем оказать России более объемную помощь там, где лежат их интересы. Например, в строительстве газопровода "Северный поток - 2" в Германию. У нас тоже в нем есть интерес - увидеть, как проваливаются попытки США оказать экономическое давление на Европу. Мы можем объединять наши голоса в ООН (и это уже происходит), и КОНЕЧНО, делать это не вопреки интересам России. Россия тоже может помочь нам в наших интересах. Путин - это предсказуемый и достойный доверия человек. Мы конечно же можем работать вместе с Россией на общих условиях. Сегодня, когда администрация Байдена наращивает свою агрессию против России, мы можем помогать ей так же, как она помогала нам во времена Трампа. Это взаимная выгода.

Les A.

Китай совершает большую ошибку. США сохраняют возможности давить на весь мир только благодаря тому, что у них много союзников. Америка оказалась бы в полной изоляции, если бы многие страны мира не имели бы неправильного мнения о том, что США всем поможет. Без этого ошибочного мнения США уже давно ответили бы за свою убийственную политику в отношении бедных людей в бедных странах. Если бы Китай и Россия встали плечом к плечу, у многих бедных малых стран, возможно, появилась бы альтернатива.

Jayden Y.

У Китая нет военных союзников, потому что это не внешнеполитическая линия КНР. Китай не хочет связывать себя с другими странами в интересах сохранения своей независимости. Китай не связывает другие страны своими ценностями и моделями, как делает эта "банда" в составе США и их сателлитов. Независимо от того, насколько "высоки" ваши ценности, сам акт навязывания их другим противоречит их благородству. Цель не оправдывает средства! Китай нашел для себя свою модель, которая устраивает страну. И его народ доволен этим.

Leo C.

Китай пытается ублаготворить Запад. Но с каждым днем этот Запад все больше озлобляется на то, что происходит в Китае.

Bill S.

Странно, что Китай и Россия не объединяются в одну команду, чтобы разделить затраты по противостоянию Западу. Создается впечатление, что Китай вообще не способен создавать союзы и имеет мало союзников. Это существенное слабое место, которое может и обязательно будет использоваться Западом в своих интересах.

Man Leung K.

Военный союз Китая и России будет выгоден обеим странам, особенно в условиях, когда Европа, США и многие страны Азии действуют против Китая и России. Такой союз уменьшит бремя каждой из двух стран по ведению борьбы на разных фронтах.

C C.

Китай и Россия должны создать военный союз не для нападения на третьи стороны, а для защиты от агрессии третьих сторон против них. В рамках союза они не обязательно должны помогать друг другу войсками. Это может быть взаимная помощь вооружениями и материалами, обеспечение логистики, разведывательное взаимодействие и т.д.

Минни Чан (Minnie Chan)