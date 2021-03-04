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ЦАМТО

В Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по второму полковому комплекту ЗРС С-400

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Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Источник изображения: Фото: Prof. Dr. İsmail DEMİR/profdrismaildemir.com

ЦАМТО, 3 марта. Турция по-прежнему ведет переговоры с РФ о приобретении второго полкового комплекта ЗРС С-400 и возможности их совместного производства, несмотря на санкции США.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Мы не замечаем значительного влияния санкций. Они несправедливы, США должны это исправить. Мы неоднократно говорили, что язык санкций не повлияет на Турцию. Мы продолжаем переговоры с РФ по совместному производству С-400", – заявил И.Демир в эфире телеканала NTV.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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