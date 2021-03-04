В Турции рассказали о ходе переговоров с Россией по второму полковому комплекту ЗРС С-400

ЦАМТО, 3 марта. Турция по-прежнему ведет переговоры с РФ о приобретении второго полкового комплекта ЗРС С-400 и возможности их совместного производства, несмотря на санкции США.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"Мы не замечаем значительного влияния санкций. Они несправедливы, США должны это исправить. Мы неоднократно говорили, что язык санкций не повлияет на Турцию. Мы продолжаем переговоры с РФ по совместному производству С-400", – заявил И.Демир в эфире телеканала NTV.