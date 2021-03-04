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Чешская компания RETIA разработала компактную многоцелевую РЛС ReGUARD

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 3 марта. Чешская компания RETIA на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби продемонстрировала многоцелевую трехкоординатную РЛС ReGUARD, предназначенную для обнаружения и сопровождения наземных и низколетящих воздушных целей.

Как сообщает Armyrecognition.com, ReGUARD – это первая трехкооординатная РЛС, разработанная и изготовленная в Чешской Республике. Она обеспечивает одновременное обнаружение и сопровождение наземных целей и малоскоростных низколетящих объектов. Станция Х-диапазона c активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием может вести поиск целей в секторном и круговом режимах. При этом, по сравнению с секторным, при круговом режиме обзора дальность обнаружения цели несколько уменьшается. Так, ReGUARD позволяет обнаруживать цели с ЭПР 1 м.кв. на дальностях до 17,5 км, 0,1 м.кв – 11 км (11,5 км в секторном режиме), 0,01 м.кв – 6 км (6,5 км в секторном режиме) и высоте до 3 км. Максимальная дальность обнаружения наземной цели составляет 18 км. Время развертывания на позиции не превышает 10 мин.

ReGUARD относится к категории импульсно-доплеровских трехкоординатных РЛС и может поставляться в переносной, стационарной или мобильной конфигурации. Конструкция станции обеспечивает высокую надежность, в том числе за счет резервирования компонентов. ReGUARD отличается компактными размерами и малым весом – масса радиолокационного блока составляет всего 66 кг.

ReGUARD может применяться как самостоятельное средство обнаружения, либо как компонент комплексной системы. Станция обеспечивает возможность одновременного обнаружения наземных и воздушных целей, что позволяет ее использовать в составе комплексов контроля границ или защиты важных объектов инфраструктуры, в системах противодействия БЛА, а также комплексах ПВО.

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