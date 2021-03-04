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Известия.ru

Военный эксперт сравнил боевую мощь танков Т-90М и Т-14 «Армата»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В перспективе танк Т-14 «Армата» будет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв», так как в новом танке будут применять более совершенные технологии защиты боевой машины, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 3 марта.

Оба танка имеют одинаковый новый многослойный башенный модуль с 125-миллиметровым орудием, отметил военный эксперт. На Т-90М также установлена автоматизированная система управления огнем «Калина». В целом эта интеграция танковых технологий от «Армата» к Т-90М позволяет применять широкий спектр боеприпасов, сказал Михайлов.

При этом на днях была испытана система управления огнем «Арматы», которая имеет цифровой каталог с типовых целями, а также искусственный интеллект, позволяющий бортовым вычислительным средствам машины самостоятельно искать цели на фоне сложного рельефа местности, подчеркнул специалист.

«По сути, «Прорыв» предвосхищает появление «Арматы» в войсках. Т-90М — это как мост между танками прошлого, выпускаемыми в СССР и затем по советским лекалам, и будущего, где, понятное, будут стремительно нестись «Арматы» и другая военная техника, способная в том числе работать в режиме дронов — без водителя и экипажа», — сказал военный эксперт.

Танк Т-90М «Прорыв» с боевым башенным модулем — это боевая машина сегодняшнего дня, а «Армата» — танк будущего. Работа над «Арматой» продолжается до сих пор, и предположительно, эти машины пойдут в войска только к концу 2020-х годов, заключил Михайлов.

Накануне, 2 марта, The National Interest написал, что российский танк Т-90М «Прорыв» после проведенного улучшения производительности стал еще более смертоносным «монстром».

По словам автора статьи Марка Эпикоса, Т-90М является усовершенствованной версией советского Т-90 МВТ, который к 1990-м годам уже обладал инновационными качествами. В частности, эксперт отмечает, что у российской версии в отличие от предшественника двигатель с более выгодным соотношением мощности и веса.

При этом, по его словам, российская армия собирается модернизировать свой существующий парк Т-90 и Т-90А в соответствии с новыми стандартами Т-90М к середине 2020 годов.

Ранее, 5 октября 2020 года, стало известно, что Минобороны России прорабатывает вопрос создания полков и бригад «с повышенными боевыми возможностями». В них планируется объединить новейшие боевые машины «Терминатор», «Прорыв» и «Бережок». Окончательное решение о создании новых полков будет принято по завершении исследовательских учений.

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