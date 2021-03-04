"Казань" на выданье: все сроки прошли, назначены новые

Экипажу АПЛ "Казань" предстоит еще один контрольный выход в море - для проверки, все ли требования военных приняты во внимание, а замечания госкомиссии устранены. И только после этого, если лучшие ожидания подтвердятся, новый корабль будет официально передан в состав Военно-морского флота.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов накануне в очередной раз посетил "Севмаш", где построена и проходила трудные испытания головная АПЛ проекта 885М "Казань", а следом за ней строятся еще семь подводных лодок этой серии. Там же, на главной северодвинской верфи, уже спущены на воду и готовятся к испытаниям корабли других проектов, в том числе стратегический ракетоносец "Князь Олег" проекта "Борей-А" и АПЛ специального назначения "Белгород".

Финишный этап ремонта и реконструкции наступает на еще одном важнейшем заказе ВМФ - атомном надводном крейсере "Адмирал Нахимов". Так что адмиралу Евменову было что осмотреть, проинспектировать, выслушать доклады подчиненных и прояснить рабочие моменты с руководством верфи. Хотя никаких деталей однодневного рабочего визита главнокомандующего ВМФ в Северодвинск в официальном сообщении из Минобороны не приводится.

Но вернемся, однако, к "Казани" и серии кораблей того же типа, что следуют за ней. Пять запустили в постройку с ритмичным интервалом в один год - с 2013-го по 2017-й. А затем, с многозначительной трехлетней паузой, в один день 20 июля 2020 года заложили на стапеле еще два близнеца под именами собственными "Воронеж" и "Владивосток". Не трудно догадаться, что это будут гораздо более совершенные корабли с новыми видами вооружения и управления им. По сути - корабли уже пятого поколения, или, по меньшей мере, переходного поколения от четвертого к пятому.

На "Казань" они будут походить разве что внешне. Гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко уже в момент закладки "Воронежа" и "Владивостока" открыто заявил, что это будут носители гиперзвукового оружия. И, как можно догадаться, других перспективных систем, что сейчас проходят испытания или еще только в разработке.

А дорогу всему этому в наши дни прокладывает "Казань". Недавно появилось сообщение, что испытательные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон" с нее проводится не будут - как минимум, до приема этой головной АПЛ в боевой состав Северного флота. А первый пуск "Циркона" с подводной лодки (сначала в надводном положении, потом уже из-под воды) доверено провести экипажу АПЛ "Северодвинск" - самой старшей в серии, построенной по исходному, базовому проекту 885 "Ясень". Она принята в состав ВМФ летом 2014 года и сейчас несет службу в составе 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

По сведениям РИА Новости, "Северодвинск" до конца 2021 года выполнит минимум один пуск "Циркона" из надводного положения и минимум один - из подводного. "Серией стрельб с "Северодвинска" должны завершиться государственные испытания ракетного комплекса, после чего будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей", - утверждает собеседник агентства. Известно, что ранее опытные пуски "Циркона" производились с погружных стендов, которые имитируют старт ракеты с АПЛ в подводном положении.

Важная для понимания информация содержится и в докладе заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, который был сделан в рамках Единого дня военной приемки. Тогда было сказано, что госиспытания ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" будут завершены в 2021 году "после этапа испытаний оружия с подводных носителей". А уже с 2022 года, по словам Криворучко, должны начаться серийные поставки "Циркона".

И это, отмечают эксперты "РГ", абсолютно логично. Новые, еще не принятые на вооружение ракеты, ракеты-торпеды и прочие опытные системы оружия не должны испытываться на кораблях и подводных лодках, которые сами еще не завершили испытания и не приняты в боевой состав. Но вот после того, как приемный акт будет подписан, АПЛ или надводный корабль придет в место постоянного базирования, а его экипаж сдаст учебно-курсовые задачи и будет введен в "первую линию", - тут уже никаких "но". Команда и все системы корабля должны быть в полной готовности к использованию нового оружия, в том числе к испытательным и учебно-боевым пускам гиперзвуковых ракет.

В нынешней ситуации с "Казанью" это многое объясняет.

Александр Емельяненков