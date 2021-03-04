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Как ВСУ свои поражения пытаются поставить себе в заслугу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на то, что город Дебальцево после длительных боев остался под контролем «сепаратистов», эту операцию можно считать успехом украинских войск даже с учетом того, что им пришлось с потерями отойти.

Такой парадоксальный вывод в интервью изданию «Факты» озвучил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. По его мнению, в успех в Дебальцево заключается в том, что ВСУ подорвали наступательный потенциал «российских формирований».

«Да, мы оставили город. Но это война. Да, военные операции считаются успешными, когда освободили территорию или захватили у противника какие-то объекты. Но иногда оборонительные операции и отход считаются успешными, если противник понес серьезные потери и это заставило его отказаться от дальнейшей реализации замысла, что и произошло в Дебальцево. Мы полностью подорвали наступательный потенциал российских формирований», — сказал Муженко.

Экс-начальник генштаба ВСУ рассказал, что в конце февраля 2015 года «российские агрессоры» столкнулись с героическим «длительным сопротивлением украинских воинов». По его словам, в результате президент РФ Владимир Путин провел совещание, на котором якобы решили отказаться от дальнейшего наступления.

Он также сказал, что бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк назвал выход украинских военных из Дебальцево «лучшей операцией по выводу из окружения после Второй мировой войны».

Напомним, что шесть лет назад, 18 февраля 2015 года, в ДНР объявили о полном контроле над стратегически важным городом Дебальцево, ожесточенные бои за который шли еще с января, говорит EADaily.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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