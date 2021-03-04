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WarSpot

В небе появился первый беспилотный истребитель

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Источник изображения: warspot.ru

Австралийские ВВС и компания Boeing успешно развивают совместную программу беспилотных истребителей. Вчера, 2 марта, пресс-служба Boeing сообщила о том, что «самолёт без пилота» Loyal Wingman успешно совершил первый полёт.

«Первый полёт Loyal Wingman — важный шаг в долгосрочном проекте ВВС Австралии и Boeing, и мы очень рады успешным испытаниям. Проект Loyal Wingman — первооткрыватель интеграции автономных систем и искусственного интеллекта для создания команд «человек-машина». Мы учимся интегрировать новые возможности, чтобы дополнить и расширить возможности воздушного боя», — рассказала вице-маршал австралийских ВВС Кэт Робертс.

Первый полёт Loyal Wingman

«Телохранитель» для истребителя впервые вышел на взлётно-посадочную полосу в октябре прошлого года. Уже в декабре начались скоростные наземные испытания, за которыми последовал первый полёт. Проект реализует Boeing совместно с ВВС Австралии, которые после вчерашних успешных испытаний согласились профинансировать постройку трёх дополнительных беспилотников с расширенными возможностями.

Аппарат представляет собой почти 12-метровый дрон, способный действовать автономно или под управлением оператора. При этом управление может осуществляться как с наземной станции, так и экипажем пилотируемого самолёта. В Минобороны Австралии называют новую разработку «щитом для более дорогих пилотируемых самолётов». Ключевая особенность нового беспилотника — модульная структура: он может комплектоваться различными носовыми модулями, а также нести разведывательные модули или вооружение.

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Страны
Австpалия
Компании
Boeing
Проекты
AI
БПЛА
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