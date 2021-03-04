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ЦАМТО

Elbit Systems заключила контракт на поставку БЛА "Гермес-900" на сумму 300 млн. долл. заказчику в Азии

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Источник изображения: Фото: elbitsystems.com

ЦАМТО, 3 марта. Elbit Systems 2 марта объявила о заключении с неназванным заказчиком из азиатского региона контракта на поставку беспилотных авиационных комплексов со средневысотными БЛА большой продолжительности полета "Гермес-900".

Стоимость продажи составила 300 млн. долл. В соответствии с условиями контракта, компания предоставит заказчику БЛА "Гермес-900" и связанные подсистемы, а также окажет услуги по техническому обслуживанию и поддержке. Поставка будет выполнена в течение пяти лет.

По информации компании, на сегодняшний день БЛА "Гермес-900" заказаны 12 странами мира, что свидетельствует о достигнутом конкурентном преимуществе на рынке благодаря технологичности, надежности, открытой архитектуре и возможности совершенствования БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, многоцелевой БЛА "Гермес-900" разработан на базе проекта "Гермес-450" и использует его станцию управления и инфраструктуру поддержки, однако обладает большей высотой и продолжительностью полета.

Максимальная взлетная масса БЛА – 1180 кг, длина – 8,3 м, размах крыла – 15 м. Аппарат способен автономно выполнять патрулирование на высотах до 30 тыс. футов (9,15 тыс. м), может находиться в воздухе в течение 36 ч, масса полезной нагрузки – до 350 кг.

БЛА оснащен автоматической системой взлета и посадки. Аппарат может нести несколько полезных нагрузок, включая ЭО/ИК камеры, лазерный дальномер, РЛС с синтезированной апертурой, аппаратуру радио- и радиоэлектронной разведки, средства РЭБ и т.д.

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Продукция
Hermes 450
Hermes 900
Компании
Elbit Systems
Проекты
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