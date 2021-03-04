ПСЗ "Янтарь" оперативно завершил ремонт малого ДКВП "Евгений Кочешков"

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» у стенки петербургского Морвокзала.

ЦАМТО, 3 марта. ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) завершил доковый ремонт малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков". Работы были выполнены в кратчайшие сроки и с высоким качеством.

Несмотря на сложную ледовую обстановку, нетипичную для региона, ремонтные работы заняли менее двух недель. Специалисты завода имеют высокие компетенции ремонта алюминиевых корпусов и постоянно поддерживают техническую готовность кораблей данного типа.

Малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" построен Судостроительной фирмой "Алмаз". В состав Балтийского флота введен 10 октября 1990 года. Регулярно проходит ремонт на ПСЗ "Янтарь".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".