Войти
ЦАМТО

ПСЗ "Янтарь" оперативно завершил ремонт малого ДКВП "Евгений Кочешков"

234
0
0
Евгений Кочешков
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» у стенки петербургского Морвокзала.
Источник изображения: Алексей Даничев / РИА Новости

ЦАМТО, 3 марта. ПСЗ "Янтарь" (входит в ОСК) завершил доковый ремонт малого десантного корабля на воздушной подушке "Евгений Кочешков". Работы были выполнены в кратчайшие сроки и с высоким качеством.

Несмотря на сложную ледовую обстановку, нетипичную для региона, ремонтные работы заняли менее двух недель. Специалисты завода имеют высокие компетенции ремонта алюминиевых корпусов и постоянно поддерживают техническую готовность кораблей данного типа.

Малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр" построен Судостроительной фирмой "Алмаз". В состав Балтийского флота введен 10 октября 1990 года. Регулярно проходит ремонт на ПСЗ "Янтарь".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Зубр
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
12322 Зубр
БФ
Похожие новости
01.03.2021
Ремонт малого десантного корабля "Евгений Кочешков" завершится в начале марта
01.07.2016
Годовой отчет Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" за 2015 год
16.07.2015
Беспрецедентный форум
13.07.2015
Одиночное плавание
02.12.2013
Балтийский флот вернет в строй легендарный "Зубр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:35
  • 9
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 04.03 03:09
  • 1
Спутниковый интернет Starlink достигнет 300 Мбит/с и покроет почти всю планету до конца года
  • 04.03 02:43
  • 13
Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
  • 04.03 01:19
  • 2
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 03.03 23:11
  • 1
Нет тыла в океане
  • 03.03 22:39
  • 89
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 03.03 21:19
  • 1
Россия заинтересована в «Русланах»
  • 03.03 18:40
  • 2
Ссора саудитов с Америкой открывает России новый рынок оружия
  • 03.03 18:40
  • 2
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя
  • 03.03 18:38
  • 3
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства
  • 03.03 18:21
  • 30
Институт «Звездных Войн»
  • 03.03 18:07
  • 1
«На грани научной фантастики»: во Франции описали оружие России
  • 03.03 17:59
  • 1
Украина модернизирует пакистанские Т-80УД за 85 млн долларов
  • 03.03 17:48
  • 1
Миротворец: войска ООН используют российские бронеавтомобили "Водник"
  • 03.03 15:40
  • 1
Могли не выжить: появилось новое видео ракетного удара по базе США