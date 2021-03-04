В ФСВТС прокомментировали новые санкции США

ЦАМТО, 3 марта. Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили журналистам в пресс-службе ФСВТС.

"Анонсированные накануне очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется", – сказали в пресс-службе.

"Для исторической достоверности, последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", – отметили в ФСВТС.