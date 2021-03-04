Военнослужащие ВВО в Забайкалье осваивают беспилотный авиационный комплекс "Гранат-1"

Мини-БЛА «Гранат-1» на Чебаркульском полигоне. Февраль 2015 года.

ЦАМТО, 3 марта. В Забайкальском крае военнослужащие соединения управления ВВО на практических занятиях по боевой подготовке учатся применять беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Гранат-1".

Ранее они прошли обучение основам использования беспилотника в одном из учебных центров Министерства обороны.

Освоение авиационного комплекса осуществляется в рамках полевых занятий с проведением пробных полетов на различных высотах в заданном районе. При этом тренировки проходят с выполнением операторами практических задач по мониторингу окружающей обстановки, а также поиску и классификации наземных объектов.

Беспилотный авиационный комплекс "Гранат-1" является средством беспилотной авиации самолетного типа и предназначен для дистанционного наблюдения, ретрансляции и проведения воздушной разведки с использованием установленной фото- и видеоаппаратуры.

БЛА разработан, в соответствии со схемой "летающее крыло" из композитных материалов. Обладает высокими скоростными характеристиками при относительно небольшой массе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.