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ЦАМТО

Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге

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Бронеавтомобиль "Тайфун-У"
Бронеавтомобиль "Тайфун-У".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 3 марта. В ходе торжественного прохождения механизированной колонны на параде Победы в Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО впервые продемонстрируют зрителям новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У".

В едином строю по брусчатке Дворцовой площади пройдут четыре бронемашины данной модификации. В настоящее время механики-водители колесной и гусеничной техники, принимающей участие в параде, приступили к плановым тренировкам, в ходе которых военнослужащим предстоит совершенствовать навыки вождения штатной техники с одинаковой скоростью и соблюдением установленных интервалов и дистанций.

Справочно:

"Тайфун-У" – российский многофункциональный модульный бронеавтомобиль, созданный конструкторами Уральского автомобильного завода. Машина обладает противопульной и противоминной броней, максимальной скоростью в 100 км/ч, способна беспрепятственно преодолеть брод глубиной более 1,5 м и ров шириной около 0,5 м, может применяться в качестве машины для инженерной, радиационной и химической разведки при наличии дополнительного оборудования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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