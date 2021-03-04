Главком ВМФ России посетил Северный флот и "Севмаш"

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку на Северный флот и проверил ход строительства атомных подлодок на предприятии "Севмаш", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках рабочей поездки главком ВМФ проверил ход строительства атомных подводных лодок на предприятии "Севмаш" в Северодвинске", - говорится в сообщении.

В Североморске Евменов заслушал доклады командования Северного флота о ходе организации мероприятий боевой подготовки сил флота в зимнем периоде обучения, а также проверил вопросы организации сервисного обслуживания боевых кораблей и судоремонта.

"Вопросы развития надводной, подводной, авиационной и береговой составляющих Северного флота, участия североморцев в важнейших общефлотских и межвидовых мероприятиях находятся в зоне постоянного внимания (...). Оснащение Северного флота современными образцами вооружений и техники, совершенствование качественных параметров боевой подготовки будет продолжено с целью гарантированного исключения любых угроз с морских и океанских направлений", - отметил Евменов.

"Севмаш" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей.

4 февраля в интервью "Интерфаксу" генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что модернизация АО "Севмаш" должна быть ускорена для подготовки к строительству подводных лодок пятого поколения.

В декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что производственные мощности завода "Севмаш" в полном объёме загружены заказами до 2027 года. "Севмашу" предстоит ежегодно передавать ВМФ РФ по одной новой атомной подлодке проектов "Борей-А" и "Ясень-М". "Запланировано строительство 14 АПЛ, "Бореев" и "Ясеней", - сказал Криворучко.

В феврале в интервью "Интерфаксу" глава ОСК заявил, что "Казань", головная атомная подлодка проекта "Ясень-М", в ближайшее время будет готова к передаче Военно-морскому флоту РФ.

"Казань" находится на этапе финишной отделки и ревизии механизмов. Судите сами: лодка пробыла на испытаниях 2,5 навигации, и мы уже приближаемся к первому сервисному интервалу, когда обычно выполняется ремонт механической части. На сегодняшний день мы не видим вопросов, которые бы требовали еще каких-то длительных испытаний", - заявил 4 февраля Рахманов.

Как ранее сообщил источник "Интерфакса", подлодку планируется включить в состав ВМФ РФ в первом полугодии 2021 года. "Казань" спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. С 1 января 2021 года Северный флот России получил статус военного округа.

Северный флот проводит испытания нового оружия, в частности, гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). В декабре, ноябре и октябре 2020 года Минобороны РФ сообщало об успешных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

В марте 2020 года командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки Северного флота.

Госиспытания "Циркона" завершатся в этом году, серийные поставки в Вооруженные силы РФ запланированы на 2022 год, сообщил 29 января Криворучко.