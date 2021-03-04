На Камчатке прошла тренировка вертолетов морской авиации

Летчики на Камчатке отработали помощь судам, терпящим бедствие. На место «аварии» вылетели вертолеты Ка-27. Экипаж отработал действия в условиях сложного рельефа, сообщает телеканал «Известия». Людей с тонущего корабля эвакуируют с помощью лебедки. Этой конструкцией также пользуются фельдшеры-спасатели.

Летчики на Камчатке отработали помощь судам, терпящим бедствие. На место «аварии» вылетели вертолеты Ка-27. Экипаж отработал действия в условиях сложного рельефа, сообщает телеканал «Известия». Людей с тонущего корабля эвакуируют с помощью лебедки. Этой конструкцией также пользуются фельдшеры-спасатели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.