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Известия.ru

На Камчатке прошла тренировка вертолетов морской авиации

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Летчики на Камчатке отработали помощь судам, терпящим бедствие. На место «аварии» вылетели вертолеты Ка-27. Экипаж отработал действия в условиях сложного рельефа, сообщает телеканал «Известия». Людей с тонущего корабля эвакуируют с помощью лебедки. Этой конструкцией также пользуются фельдшеры-спасатели.

Летчики на Камчатке отработали помощь судам, терпящим бедствие. На место «аварии» вылетели вертолеты Ка-27. Экипаж отработал действия в условиях сложного рельефа, сообщает телеканал «Известия». Людей с тонущего корабля эвакуируют с помощью лебедки. Этой конструкцией также пользуются фельдшеры-спасатели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
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