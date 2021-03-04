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Известия.ru

Илон Маск собирается построить новый город в штате Техас

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Маск захотел построить новый город в Техасе. Бизнесмен рассказал об идее на своей странице в соцсетях. Предприниматель планирует назвать населенный пункт Starbase, передает телеканал «Известия». Планируется, что город будет включать в себя район деревни Бока-Чика, где находится испытательный полигон компании SpaceX. Компания миллиардера уже обсуждает возможность с властями. Судья округа, в котором Маск собирается строить город, отметил, что бизнесмену предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем он сможет реализовать планы.

Маск захотел построить новый город в Техасе. Бизнесмен рассказал об идее на своей странице в соцсетях. Предприниматель планирует назвать населенный пункт Starbase, передает телеканал «Известия». Планируется, что город будет включать в себя район деревни Бока-Чика, где находится испытательный полигон компании SpaceX. Компания миллиардера уже обсуждает возможность с властями. Судья округа, в котором Маск собирается строить город, отметил, что бизнесмену предстоит преодолеть множество препятствий, прежде чем он сможет реализовать планы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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