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Газета.ru

На Украине призвали готовиться к захвату Крыма

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Источник изображения: gazeta.ru

Экс-нардеп потребовала от украинцев готовиться к военному захвату Крыма

Украина должна постоянно готовиться к военному захвату Крыма у России, заявила экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол. По ее мнению, необходимо дождаться «процессов турбулентности» в РФ и использовать этот момент для захвата полуострова военным путем. Однако, посетовала она, в настоящий момент Киев к такому варианту не готовится.

Украинское государство и общество должны постоянно быть готовыми к военному захвату Крыма. Об этом бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол заявила в эфире телеканала «Прямой».

«Но к этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся», - добавила она.

По ее словам, в России в какой-то момент начнется «турбулентность», которую украинцы должны использовать для возвращения полуострова.

20 января председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде в интервью «Европейской правде» предостерегла Украину от попыток силой вернуть Крым и Донбасс.

Журналист задал ей вопрос о том, может ли быть примером для Украины возвращение Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха. «"Да" - в том смысле, что вам (Украине) также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" - в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно не установить устойчивый мир», - отметила Линде.

В декабре 2020 года экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR призвал силой вернуть Крым под контроль Киева. По его словам, после пяти лет, которые прошли с момента присоединения полуострова к России, нет сомнений, что его уже не вернуть путем мирной реинтеграции.

«Есть единственный способ решения этих проблем - возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить - возвращение этих территорий силой», - заявил Бессмертный.

Он отметил, что сначала надо отселить с полуострова всех, «кто лоялен», а затем «решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может. 11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.

Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что, «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.

В октябре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не будет обсуждать ни на каком уровне и ни при каких условиях так называемый «вопрос о принадлежности Крыма», который любят поднимать украинские власти.

Кроме того, российское военное руководство неоднократно отмечало - в Крыму создана боеспособная военная группировка, способная эффективно отразить любую исходящую извне угрозу. Любая агрессия получит своевременный и жесткий ответ.


Петр Николаев

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