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Российская газета

National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"

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Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский танк Т-90М - это монстр, который с каждым днем становится все смертоноснее. Так охарактеризовало эту боевую машину издание The National Interest (NI), отреагировав на сообщение о том, что очередная партия этих модернизированных танков была поставлена российской армии.

Как уже писала "РГ", об отправке заказчику партии танков Т-90М "Прорыв" их производитель - "Уралвагонзавод" - сообщил первого марта. Количество переданных боевых машин, а также пункт их дальнейшего базирования - не уточнялись.

NI обращает внимание читателей на то, что Т-90М заметно быстрее и опаснее своих предшественников из этого же семейства танков. Добиться этого, в частности, удалось за счет внедрения новой системы управления огнем "Калина" со встроенным комплексом прицеливания. Т-90М может поражать цели в любое время суток, а универсальная 125-миллиметровая пушка позволяет вести огонь различными боеприпасами, в том числе управляемыми противотанковыми ракетами.

Двигатель Т-90М имеет мощность 1130 лошадиных сил вместо 840 у предшественников. При этом танк остается боеспособным даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети.

Напомним, ранее то же издание признало Т-90 "экспортным хитом" - танк благодаря сочетанию мощности, эффективности, надежности и простоты в обслуживании пользуется популярностью в армиях многих стран мира.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Калина СУО
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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