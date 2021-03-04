Миллиардер решил устроить кастинг для совместного полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который в 2023 году отправится на Луну в качестве первого в истории туриста, решил устроить кастинг и набрать в путешествие команду из восьми человек. Об этом предприниматель написал в своем Twitter.

«Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых», — сказал он в видеосообщении.

Критериев, по которым Маэдзава будет отбирать компаньонов, всего два. Участникам нужно будет рассказать о своей деятельности и описать, как полет на Луну поможет им приносить больше пользы обществу. Кроме того, потенциальным кандидатам нужно иметь желание работать в команде и поддерживать других ее членов.

Ранее миллиардер хотел запустить телешоу, победительница которого должна была отправиться вокруг Луны вместе с Маэдзавой. Заявки на кастинг подали более 27 тысяч женщин, однако предприниматель передумал искать возлюбленную и свернул шоу.

44-летний Маэдзава — модельер и основатель онлайн-магазина одежды Zozo, в сентябре 2019 года он оставил пост гендиректора компании. Его текущее состояние, по оценке Forbes, — около двух миллиардов долларов. Ожидается, что он станет первым космическим туристом, отправившимся к орбите Луны. Полет организует компания SpaceX Илона Маска.

Вера Павлова