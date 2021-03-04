Первый отель на околоземной орбите может появиться к 2027 году

Специалисты начнут строительство первого отеля в космосе в 2025 году. Об этом говорится в публикации Daily Mail от 1 марта.

Уточняется, что отель будет рассчитан на 400 человек. Он получит название Voyager Station, его разработкой занималась компания Orbital Assembly Corporation. Завершение строительства ожидается уже в 2027 году.

Космическая станция будет выполнена в виде большого круга и будет вращаться, чтобы создать искусственную гравитацию. Отель будет напоминать своими особенностями круизный лайнер, посетителям будут доступны тематические рестораны, кинотеатр, спа-центр и другие удобства.

Также у отеля будет рад капсул, которые в перспективе могут быть проданы NASA и ЕКА (Европейское космическое агентство) для космических исследований. Часть модулей передадут в ведение Gateway Foundation для таких целей, как размещение экипажа, предоставление воды, воздуха и электроэнергии. Остальные модули сдадут в аренду или продадут структурам мировых правительств или частным компаниям.

Стоимость возведения объекта или размещения в нем не сообщается.

Ранее в этот же день сообщалось, что японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом американской компании SpaceX, набирает восемь человек для полета к Луне вместе с ним. Полет должен состояться в 2023 году.