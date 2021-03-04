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ТАСС

Японский миллиардер выберет восемь человек для полета с ним к Луне на корабле SpaceX

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Луна и самолет. Мультиэкспозиция.
Луна и самолет. Мультиэкспозиция.
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Юсаку Маэдзава указал критерии, которым они должны отвечать

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, выберет восемь человек для полета с ним к Луне. Об этом он сообщил в среду в своем Twitter.

"Я набираю команду для участия в этой миссии. Мне нужно восемь человек со всего мира. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, я со своей стороны приглашаю восьмерых", - сказал он в опубликованном видеообращении.

Бизнесмен также отметил, что все, кто полетит вместе с ним, должны отвечать двум критериям. В первую очередь они в своей заявке должны рассказать, чем они занимаются, поможет ли им полет к Луне сделать за счет своей деятельности нечто большее для общества. Второе условие - желание работать в команде и поддерживать других ее членов. Полет к Луне на корабле SpaceX должен состояться в 2023 году.

42-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом SpaceX в 2018 году. Он выкупил все места на корабле, который отправится к Луне.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала Forbes, его капитал составляет около $3 млрд.

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Страны
Япония
Компании
SpaceX
Проекты
ИТ
Луна
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