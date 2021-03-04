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В России напомнили о поставках оружия до 1945-го в ответ на санкции США

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Источник изображения: Фото: Al Drago / Reuters

Решение США запретить экспорт оборонных технологий в Россию вызывает недоумение, поскольку поставки военной техники не производились со времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

По данным службы, в настоящее время каких-либо поставок вооружений из США в Россию не осуществляется и не планируется. Так, последняя поставка обороной продукции из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, о ее окончании объявил президент США Гарри Трумэн 21 августа 1945 года.

2 февраля США ввели санкции в отношении семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Также России будет отказано в экспорте оборонных технологий, за исключением космической сферы.

Ленд-лиз — государственная программа, по которой США поставляли союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, в том числе нефтепродукты. Основными клиентами США были страны Британского содружества наций и СССР. Переданное имущество должно было быть оплачено на основе долгосрочных кредитов или возвращено после войны в США в случае заинтересованности Вашингтона.


Кира Александрова

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Кредитование
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