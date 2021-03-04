Войти
Известия.ru

Илон Маск заявил о создании нового города в Техасе

228
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Blake

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил 2 марта в своем Twitter, что создает новый город в штате Техас.

«Создаю город Старбэйc (Starbase), Техас», — написал американский предприниматель.

Как уточняет Bloomberg, речь идет о переименовании местности на территории Техаса, которая включает в себя населенный пункт Бока-Чика, где находится космодром корпорации SpaceX и проходят испытания ракеты для дальних полетов Starship SN8.

При этом на прошлой неделе судья округа Кэмерон Эдди Тревино, который, согласно местному законодательству, должен дать одобрение на переименование, заявил, что соответствующего запроса от компании пока не поступало, как и не велись обсуждения предполагаемых названий.

В декабре прошлого года Илон Маск сообщил о своем переезде из Кремниевой долины в Техас. Он раскритиковал ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в Калифорнии и подчеркнул свое намерение наращивать деятельность в Техасе.

По данным телеканала CNBC, в Калифорнии самый большой подоходный налог среди штатов США, а в Техасе эта ставка нулевая, поэтому переезд может позволить Маску сэкономить буквально «миллиарды долларов».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
11.12.2020
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
22.07.2020
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей по версии Forbes
09.03.2020
«Эра F-35 прошла»: Илон Маск предрек закат истребителей
12.04.2019
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
08.02.2018
Дорога на Марс открыта
07.09.2016
Новый рынок: SpaceX начинает продажу "подержанных" ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:35
  • 9
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 04.03 03:09
  • 1
Спутниковый интернет Starlink достигнет 300 Мбит/с и покроет почти всю планету до конца года
  • 04.03 02:43
  • 13
Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
  • 04.03 01:19
  • 2
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 03.03 23:11
  • 1
Нет тыла в океане
  • 03.03 22:39
  • 89
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 03.03 21:19
  • 1
Россия заинтересована в «Русланах»
  • 03.03 18:40
  • 2
Ссора саудитов с Америкой открывает России новый рынок оружия
  • 03.03 18:40
  • 2
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя
  • 03.03 18:38
  • 3
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства
  • 03.03 18:21
  • 30
Институт «Звездных Войн»
  • 03.03 18:07
  • 1
«На грани научной фантастики»: во Франции описали оружие России
  • 03.03 17:59
  • 1
Украина модернизирует пакистанские Т-80УД за 85 млн долларов
  • 03.03 17:48
  • 1
Миротворец: войска ООН используют российские бронеавтомобили "Водник"
  • 03.03 15:40
  • 1
Могли не выжить: появилось новое видео ракетного удара по базе США