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ТАСС

Источник: головную подлодку проекта 885М "Казань" передадут ВМФ России в мае-июне

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АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М"
АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Планируется еще один контрольный выход субмарины в море, сообщил собеседник ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ ориентировочно в в мае-июне 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Передача "Казани" флоту ожидается в мае-июне этого года", - сказал он. По его словам, планируется еще один контрольный выход субмарины в море, после чего будет проведена ревизия узлов и механизмов. Только затем на лодке поднимут Андреевский флаг. Программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" АПЛ "Казань" выполнила, других пусков не планируется.

ТАСС не располагает комментарием ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) относительно информации.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Сроки передачи ее флоту неоднократно переносились. Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что в планах передать подлодку флоту в 2020 году. 9 декабря в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что она завершит все государственные испытания до конца года. 31 декабря в пресс-службе "Севмаша" сообщили, что АПЛ "Казань" передадут в 2021 году.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
Калибр КР
СФ
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