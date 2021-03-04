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Примечательный комментарий адмирала Джема Гюрдениза «Джумхуриет»: вновь задействованы те же планы (Cumhuriyet, Турция)

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Отставной адмирал Гюрдениз отмечает, что сегодня через Крым на прицел берутся турецко-российские отношения, а через уйгуров — отношения с Китаем. Запад окружает Турцию с юга и запада, а Россию — через Польшу, Болгарию, Грецию, Румынию, Украину и Грузию. Самые яркие цитаты турецкого военного — в материале Cumhuriyet.

Отставной контр-адмирал Джем Гюрдениз (Cem Gürdeniz), признанный общественностью Турции идеологом стратегии "Голубая родина", в интервью "Джумхуриет" (Cumhuriyet) дал примечательный комментарий о растущей внешней угрозе, исходящей от Запада, и потенциальных объектах этой угрозы.

Автор концепции "Голубая родина", отставной контр-адмирал Джем Гюрдениз в интервью профессору, доктору Барышу Достеру (Barış Doster) 28 февраля озвучил важные актуальные, стратегические оценки.

При ответе на вопрос о политике США по окружению России и Турции, а также роли Греции в реализации этой политики Гюрдениз отметил: "Глобальные балансы меняются. Гегемония переходит в другие руки. Однополярный миропорядок США прекратил свое существование. Произошел переход к многополярному миропорядку".

Эти высказывания вызвали резкие возражения в социальных сетях. А Гюрдениз в беседе с "Джумхуриет" рассказал, кто и почему становится мишенью.

При каждом сближении та же кампания

Гюрдениз подчеркнул, что он не занимается "политикой", при этом под "Голубой родиной" подразумевается некое "надполитическое пространство", и единственной целью, по которой он отстаивает эту концепцию, является забота о высших интересах Турецкой Республики.

По словам Гюрдениза, каждый раз, когда Турция сближается с евразийскими нациями, задействуются одни и те же политические кампании, и сейчас на прицел берутся турецко-российские отношения посредством Крыма и турецко-китайские отношения через уйгуров.

"Недружественные силы"

Отметив, что внешняя политика Турции формируется в соответствии с ее интересами и потребностями, Гюрдениз призвал общественность: "Не позволяйте недружественным силам эксплуатировать наши национальные и религиозные чувства".

Ниже - важные фрагменты интервью Джема Гюрдениза Барышу Достеру от 28 февраля.

"Сформировались условия 100-летней давности"

"США обеспечивают развертывание сил, которое в случае будущего турецко-греческого конфликта изменит балансы в пользу Греции…"

"В противовес силе, которая пыталась усмирить Турцию огневой мощью в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, мы делаем контрходы. Сегодня сформировались условия 100-летней давности. Достигнут успех в Азербайджане. Расширилось пространство для маневра за счет создания "Среднего коридора" с Китаем. Все это играет в нашу пользу. Теперь Турция не должна позволить империализму подорвать турецко-российскую и турецко-китайскую дружбу под предлогом проблем Крыма и уйгуров. Турция, которую провоцируют посредством Греции, преодолеет этот сложный процесс только путем разыгрывания ценных карт в борьбе крупных сил…"

"Американский автор-неоконсерватор Майкл Рубин (Michael Rubin) в своей статье, вышедшей в греческой газете "Катимерини" (Ekathimerini) 24 января 2021 года, под названием "США и Турция на пути к дипломатическому и экономическому столкновению" уподобил сосредоточение сил на Крите крупнейшей зарубежной авиабазе США в Германии (Рамштайн) и военно-морской базе США в Японии (Окинава)…"

"Атлантисты среди нас…"

"Россия и Турция одинаково подвергаются геополитическому окружению. Турция осаждена с юга и запада. Наличие Ирана и России на востоке - защитный фактор для нее. Сегодня Запад и действующий вместе с ним арабский мир пытаются окружить Турцию, и с такой же угрозой сталкивается Россия. Россию окружили со стороны Балтики, с каждым днем все больше окружают через Польшу, Болгарию, Грецию, Румынию, Украину и Грузию. США открыто говорят, что намерены активно использовать эти страны в новый период. В этом процессе они давят и на Турцию через Черное море. Несмотря на то что мы отстаиваем режим, закрепленный конвенцией Монтрё, нас побуждают действовать против России. В эти ловушки заманивают и атлантисты среди нас…"


Мустафа Бирол Гюгер (Mustafa Birol Güger)

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Китай
Польша
Россия
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