БМП-2М с 57-мм пушкой и двумя типами ПТУР не страшен любой противник

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская армия, по данным Министерства обороны, в 2021 году должна получить свыше 280 улучшенных БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

Заявленные цифры впечатляют. Данная версия боевой машины второго поколения по возможностям системы управления огнем и огневой мощи будет вполне конкурентоспособна даже по сравнению с новейшими западными образцами.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Еще более совершенной будет БМП-2 с необитаемыми боевыми модулями "Эпоха", вооруженными 57-мм автоматическими пушками. На них устанавливается 7,62-мм пулемет, а также два типа противотанковых управляемых ракет: тяжелые и дальнобойные "Корнет" и легкие многоцелевые "Булат". Это позволит эффективно бороться с самыми различными целями, в том числе тяжелобронированными.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В минувшем году модули "Эпоха" мы видели на юбилейном Параде в Москве на перспективных БМП, созданных на платформе "Курганец-25". Также существует версия на БМП-3, теперь очередь за "двойкой" .

Дмитрий Лемешко