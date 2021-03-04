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Вестник Мордовии

БМП-2М с 57-мм пушкой и двумя типами ПТУР не страшен любой противник

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская армия, по данным Министерства обороны, в 2021 году должна получить свыше 280 улучшенных БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

Заявленные цифры впечатляют. Данная версия боевой машины второго поколения по возможностям системы управления огнем и огневой мощи будет вполне конкурентоспособна даже по сравнению с новейшими западными образцами.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Еще более совершенной будет БМП-2 с необитаемыми боевыми модулями "Эпоха", вооруженными 57-мм автоматическими пушками. На них устанавливается 7,62-мм пулемет, а также два типа противотанковых управляемых ракет: тяжелые и дальнобойные "Корнет" и легкие многоцелевые "Булат". Это позволит эффективно бороться с самыми различными целями, в том числе тяжелобронированными.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В минувшем году модули "Эпоха" мы видели на юбилейном Параде в Москве на перспективных БМП, созданных на платформе "Курганец-25". Также существует версия на БМП-3, теперь очередь за "двойкой" .

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Корнет
Курганец-25
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