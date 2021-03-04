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ТАСС

Госиспытания новых реактивных снарядов для "Тосочки" начнутся в 2021 году

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ТОС-1 "Буратино"
ТОС-1 "Буратино".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Отличие новых реактивных снарядов от существующих - увеличенная дальность стрельбы и повышенное могущество действия у цели, отметил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Государственные испытания новейших реактивных снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" начнутся в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний", - сказал он.

Как пояснил исполнительный директор, отличие новых реактивных снарядов от существующих - увеличенная дальность стрельбы и повышенное могущество действия у цели.

Боеприпасы, разработанные НПО "Сплав", имеют повышенную точность и дальность стрельбы, бронированная техника противника, а также различные сооружения поражаются высокотемпературным полем и избыточным давлением, которые создаются на площади цели при массированном применении снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

ТОС-2 "Тосочка" - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

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