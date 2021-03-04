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ТАСС

Иорданская компания Jadara заявила о готовности к производству ПТРК "Корнет-Э" по лицензии

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Противотанковый комплекс "Корнет-Э"
Противотанковый комплекс "Корнет-Э".
Источник изображения: © Mike1979 Russia/Wikimedia Commons

Специалисты ознакомились с процессом сборки комплекса у российского разработчика

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Иорданская компания Jadara Equipment and Defense Systems готова приступить к налаживанию производства российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет-Э" по лицензии. Об этом ТАСС сообщил директор московского представительства Jadara Юрий Кашко.

"Производственные площади под сборку комплексов "Корнет-Э" на нашем иорданском предприятии выделены и готовы к размещению необходимого оборудования. Специалисты ознакомились с процессом сборки комплекса у российского разработчика, с технической точки зрения у нас практически полная готовность к выпуску", - проинформировал Кашко, добавив, что представители российской промышленности и АО "Рособоронэкспорт" также посетили производственные мощности компании с целью подтверждения возможности организации выпуска ПТРК.

По его словам, Jadara открыта для дальнейшей кооперации, и производство "Корнет-Э" будет совершенствоваться. "Мы будем стремиться к расширению локализации сборочного процесса этого комплекса", - отметил Кашко.

В ходе международной выставки IDEX-2021, прошедшей в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) с 21 по 25 февраля, стало известно, что АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") и иорданская Jadara Equipment and Defense Systems подписали соглашение об организации лицензионного сборочного производства противотанковых управляемых ракет типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК "Корнет-Э".

ПТРК "Корнет-Э" является одним из востребованных на мировом рынке образцов противотанкового вооружения. Максимальная дальность стрельбы комплекса днем составляет 5,5 тыс. м, ночью - 4,5 тыс. м. Бронепробиваемость "Корнет-Э" достигает 1000-1200 мм.

Иорданская компания Jadara производит реактивные гранатометы РПГ-32 "Нашшаб" в различных вариантах исполнения, ПТРК "Jadara Терминатор" и ряд других образцов вооружения и военной техники.

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