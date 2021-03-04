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Известия.ru

В Сирии прошла совместная тренировка российских летчиков и моряков

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На сирийской авиабазе Хмеймим прошла совместная тренировка военнослужащих ВМФ России и летчиков ВКС России. Об этом сообщил журналистам один из участников тренировки.

Военные отрабатывали механизмы радиотехнической разведки и сопровождения кораблей силами авиации. Командиры подразделений регулярно проводят занятия с пилотами, также во время тренировок проходит проверка работ сил ПВО.

Отмечается, что летчики в Сирии сопровождают колонны и грузы, ведут радиолокационную и радиотехническую разведку, а также занимаются охраной и обороной воздушного пространства.


Ранее, 28 февраля, экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 Балтийского флота провели учения по поиску подлодки условного противника в Балтийском море.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-27
Проекты
БФ
Военные учения
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