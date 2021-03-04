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Известия.ru

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству оценила новые санкции США

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Поставок оружия из США в Россию не осуществляется, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

В ведомстве подчеркнули, что анонсированные США очередные антироссийские санкции применительно к экспорту вооружений «вызывают недоумение», так как никакие поставок оружия из Соединенных Штатов в Россию не осуществляется и не планируется.

«Последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн», — цитирует представителя ФСВТС «РИА Новости» в среду, 3 марта.

2 марта США объявили о введении санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Санкции коснутся российских должностных лиц и ряда организаций, и будут включать экспортные и визовые ограничения

В этот же день о введении санкции объявил и Евросоюз. Решение о санкциях ЕС принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

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