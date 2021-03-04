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Интерфакс-АВН

Военный эксперт назвал формальностью заявление госдепа США о приостановке оборонного экспорта в РФ

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Евгений Бужинский
Евгений Бужинский.
Источник изображения: ruspekh.ru

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Заявление Госдепартамента США о приостановке оборонного экспорта в Россию и прекращении финансирования иностранных военных программ с участием России является формальностью, в последние годы такого сотрудничества не было, заявил "Интерфаксу" во вторник вечером бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Вероятно, это какой-то чисто формальный шаг со стороны США", - сказал он.

Бужинский сказал, что ему не известно о поставках в последние годы оружия или военных технологий в Россию из США. Также он сообщил, что в последние годы Россия не участвовала в финансируемых США иностранных военных программах.

Новые санкции США не скажутся на вопросах предотвращения военных инцидентов в Сирии, сообщил Бужинский.

"Единственное, что осталось - это Сирия. Кроме Сирии, я не знаю, какой у нас есть диалог по предотвращению инцидентов. Я думаю, что он сохранится. Это обоюдно выгодно", - сказал он.

В сентябре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные РФ и США поддерживают контакты по линии генеральных штабов. "С американскими военными у нас также есть контакты на уровне Генерального штаба. Также эти контакты в общем-то довольно конструктивны", - заявил тогда Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

Во вторник Госдепартамент США заявил, что Вашингтон останавливает продажу оружия в Россию в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия и прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию любых предметов из списка боеприпасов США.

В соответствии с этим же законом прекращается финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

Кроме того, США в рамках санкций отказывают России в предоставлении кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны правительственных финансовых организаций США, в том числе со стороны экспортно-импортного банка США. Вашингтон прекращает любую помощь России в соответствии с законом об иностранной помощи за исключением срочной гуманитарной помощи (продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров), отмечается в заявлении.

Планируется, что эти меры вступят в силу спустя 15 дней после уведомления о них конгресса.

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Минoбороны РФ
Персоны
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