Титан с характером

На АПЛ «Комсомолец» погибли 42 из 69 находившихся на борту подводников

В Мировом океане бесследно пропали десятки подводных лодок, среди которых и советские субмарины, о чем наше руководство предпочитало в те годы умалчивать. Увы, тайна гибели некоторых ПЛ до сих пор остается до конца не раскрытой. Но есть косвенные причины и факты, которые могут пролить свет на обстоятельства случившегося, по-иному взглянуть на причины ЧП, их взаимосвязь с другими подобными случаями. «ВПК» планирует серию публикаций, анализирующих подобные происшествия.

Седьмое апреля приказом главнокомандующего ВМФ от 19 декабря 1995 года установлено как День памяти о погибших подводниках. И совсем не случайно. В этот день 1989 года случилась авария на АПЛ «Комсомолец» (К-278). Часть моряков спаслась, но многие, к сожалению, погибли. Причем до сих пор на ряд вопросов, возникших после этой трагедии, нет ответа.

Пожар в кормовых отсеках заставил всплыть субмарину. Однако непонятно, почему всплывшая подводная лодка неожиданно затонула. Официальная версия гласит – корабль потерял остойчивость. Это удивляет профессионалов-подводников. И вот почему.

Гибель ПЛ с момента их применения чаще всего оставалась загадкой и тогда причины ЧП строились на предположениях. К сожалению, поговорка «Концы в воду и ключ на дно!» непосредственно относится к подводному флоту.

Известно лишь то, что на АПЛ «Комсомолец», выполнявшей боевую службу, произошел пожар, в результате которого лодка затонула в 180 километрах юго-западнее острова Медвежий. Погибли 42 из 69 находившихся на борту подводников. Впервые в нашей стране эта трагедия стала предметом обсуждения в печати, а в последующем и в фундаментальных изданиях.

Давно известна истина, что катастрофы опасны не тем, что они неожиданные, а тем, что могут повториться. Поэтому каждая авария и тем более катастрофа требуют тщательного изучения причин и принятия мер предупреждения их в будущем. Но, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что каждое расследование доводим до конца. Так случилось и с трагедией АПЛ «Комсомолец», истинная причина гибели которой неизвестна до сих пор.

“ Из-за пожара в апреле 1989 года АПЛ «Комсомолец», как это ни странно звучит, затонула в Норвежском море после всплытия. Небывалый случай, и нет ясного ответа на вопрос, почему это случилось ”

В свое время вокруг этой трагедии было поднято много шума. Сегодня мало кто помнит, что для окончательного выяснения причин аварии и ликвидации очага радиации лодку хотели поднять с глубины 1670 метров. Тогда, в 1990 году датой подъема «Комсомольца» называли 1992-й, ибо считалось, что уже к этому времени АПЛ начнет давать радиоактивный фон. Тогда же генеральный конструктор ЦКБ «Рубин» Игорь Спасский заявил: «Но и списывать лодку еще рано. Мы ее обязательно поднимем. Она еще представляет колоссальную ценность. И не только как шесть тысяч тонн титана. Ее секреты еще недоступны другим».

Но в 1993 году, когда уже заплатили голландцам восемь миллионов долларов за проект платформы для подъема лодки, во время одной из очередных экспедиций к месту гибели субмарины обнаружились новые проблемы: «Комсомолец» поднимать нельзя, поскольку корпус АПЛ в трещинах и при попытке подъема он рассыплется на куски. Правда, была попытка поднять хотя бы спасательную камеру с лодки, в которой могли находиться тела подводников, но и она кончилась неудачей.

Пошумели пять-шесть лет, а потом пошел процесс неправды и замалчивания. Кроме всяких догадок, простых и доступных выводов нет до сих пор.

Как ветеран-подводник я много лет занимался этой темой, но вот уже 32 года не могу получить ответ на свой вопрос: «Горит ли титан в воде?». Если да, то все становится на свои места и объясняет многочисленные трещины в корпусе. А если нет?

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 685 «Комсомолец» предназначалась для действий против субмарин, авианосных соединений, других целей. Она действительно была уникальной. Ей принадлежит рекорд глубины погружения. Но из-за обширного пожара в апреле 1989 года, как это ни странно, затонула она в Норвежском море из надводного положения. Небывалый случай, чтобы подводный ракетоносец, всплыв, тут же затонул. Почему?

В свое время я вплотную занимался изучением этой трагедии – писал статьи, посещал конференции, презентации книг на эту тему. Был не согласен с выводами, где основная вина возлагалась на экипаж. В то время мой товарищ, бывший механик АПЛ, работавший в кораблестроительном институте, как-то обронил фразу, что титан горит при температуре 600 градусов. Я при всякой возможности пытался получить подтверждение этого от компетентных людей, но, увы, все мои попытки разбивались о молчание.

И вот в книге конструктора подводных лодок профессора Юрия Крючкова «Подводные лодки и их создатели» (1900–2000) нашел фразу, относящуюся к титановым кораблям. Она гласит, что титановые корабли в три раза дороже стальных АПЛ, это были действительно «золотые рыбки». Но были в ней и другие характеристики титана.

Юрий Крючков в книге обходит драму «Комсомольца» стороной. Однако откровенно пишет относительно свойств титана и тем самым подтверждает мою версию: «В горящем загерметизированном отсеке прогорел корпус, отсек мгновенно заполнился, и субмарина рухнула в глубину». То есть титан горит в воде, и Юрий Крючков пишет об этом так: «Он склонен к трещинообразованию, хладноломкости, к тому же хорошо горит в воде».

Тогда логично предположить, что об этом свойстве титана не был информирован экипаж и вел борьбу за живучесть АПЛ традиционными способами. А температура в горящих герметизированных отсеках достигает тысяч градусов. Вода была не помеха, загорелся даже прочный корпус. Так кто же виноват в этом случае? Экипаж, наука, завод или весь тогда могущественный ОПК?

К сожалению, все списали на экипаж.

Но вот еще что заставляет задуматься. После гибели «Комсомольца» было принято решение прекратить проектирование и строительство титановых ПЛ. Хотя это направление считалось перспективным.

В той же книге профессора Крючкова читаем: «Вызванный гибелью «Комсомольца» отказ от применения в будущем титана продержался в России недолго, и в новых проектах опять предлагается делать подводные лодки из титановых сплавов, что позволяет облегчить их корпуса и за этот счет увеличить количество разнообразного вооружения». Получается, даже собственные ошибки и трагедии нас ничему не учат.

Будут ли при этом учтены уроки трагедии «Комсомольца», покажет будущее.

Владимир Кулинченко, капитан 1-го ранга, ветеран-подводник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (870) за 2 марта 2021 года