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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Как же будет называться крупнейшее учение НАТО в 2021 г ?

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Учения НАТО
Учения НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

В последнее время с приближением срока проведения крупнейшего учения НАТО в этом году возникает всё больше путаницы – как же оно всё-таки будет называться, «Defender Europe – 21» или «Steadfast Defender – 21»? Доходит до того, что путаться начинают сами государства - члены НАТО.

Проблема с названием происходит из анализа прошлогоднего учения ВС США «Defender Europe – 20». Атлантический совет – крупнейший аналитический центр при организации НАТО – в прошлом году пришел к выводу, что на учении «Defender Europe – 20», которое проводилось исключительно под командованием ВС США, не удалось полностью опробовать все возможности НАТО по усилению группировки альянса в Европе американскими войсками.

Натовские аналитики согласились, что для реализации всех возможностей НАТО по межконтинентальной и внутриевропейской переброске войск необходимо проводить учения при совместном руководстве альянса и США.

Поэтому со стороны НАТО в этом году учение называется «Steadfast Defender – 21», а для американской составляющей маневры будут именоваться «Defender Europe – 21». Кроме этих двух общих названий это масштабное мероприятие будет включать в себя множество более мелких специализированных и локальных учений на обширном пространстве от Балтийского до Средиземного моря. Основные параметры о размахе маневров – здесь.

На информационных ресурсах НАТО срок «Steadfast Defender – 21» определен с 20 мая по 22 июня.

Николай Крылов

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