Экономика Беларуси способна обеспечить военную безопасность страны.

История войн человечества начинается с первого письменного упоминания о войне в Шумере, оно датируется примерно 2400 годом до нашей эры. Поэтому известное всем выражение «история развития человечества – это история войн и вооруженных конфликтов» можно считать достаточно близким к истине.

Изучению природы войн и вооруженных конфликтов, их сущности и содержания посвящено большое количество научных работ и философских трактатов. Гераклит называл войну «отцом всего», а Карл фон Клаузевиц – «продолжением политики насильственными средствами».

Вместе с тем война – это не просто направляемый политикой феномен вооруженной борьбы, средство достижения ее целей с использованием вооруженного насилия. Она сопровождается вовлечением в борьбу экономических, идеологических и прочих сил и средств. «Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации», – писал В.Ульянов-Ленин.

Существует мнение, что именно классики марксизма-ленинизма первыми указали на тесную связь между войной и экономикой и дали научное обоснование этому явлению. «Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот», – писал

Ф. Энгельс. «Экономика оказывает определяющее влияние на развитие всех областей военного дела, на организацию, численность и качество вооруженных сил, на способы ведения войны и боя».

В соответствии с современными взглядами, все экономические вопросы военного дела в широком понимании охватывает военная экономика, являющаяся отраслью экономики любого государства, и которая обеспечивает оборонный (военный) потенциал этого государства. В данном контексте Республика Беларусь не является исключением.

Об экономике Беларуси сказано, написано и показано уже столько, что вряд ли еще одно мнение сможет повлиять на чью-то точку зрения. Поэтому предлагается пойти «от обратного». Оценить состояние вооруженных сил.

Согласно рейтингу армий мира, который ежегодно публикует на своем портале международная аналитическая компания «Global Firepower», Республика Беларусь занимает место в первой полусотне среди почти 150 государств мира. Рейтинг наших соседей: Россия – 2-е, Польша – 19-е, Украина – 30-е, Литва – 95-е, Латвия – 103-е, Эстония – 110-е место. Довольно неплохо, да? Особенно если учитывать, что вооруженные силы Польши и прибалтийских стран «сидят» на дотациях блока НАТО. Украина также не обделена вниманием со стороны США и НАТО.

Ни для кого не секрет, что развитию и совершенствованию как военной организации государства в целом, так и Вооруженных Сил в частности в Беларуси уделяется самое пристальное внимание на самом высоком уровне управленческой вертикали. «Обороноспособности и безопасности нашего государства мы придаем первостепенное значение», – однозначно определил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

По мнению военных экспертов, в настоящее время Вооруженные Силы Беларуси в целом отвечают сегодняшним реалиям обеспечения национальной безопасности в военной сфере и являются важнейшим средством стратегического сдерживания и предотвращения войны.

В свою очередь, представители белорусского военного ведомства уверенно утверждают, что белорусская армия приведена в соответствие с рисками, вызовами и потенциальными угрозами военной безопасности государства и готова выполнить задачи по вооруженной защите республики, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Процесс строительства и развития ВС Республики Беларусь непрерывен и целенаправлен. Приоритетными направлениями при этом являются дальнейшее развитие систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, сил специальных операций, ракетных войск.

Не обязательно быть экспертом в военном деле, чтобы сделать вывод – реализация указанных направлений требует оснащения соответствующих войск образцами коллективного, высокотехнологичного и наукоемкого оружия и техники. То есть – дорогими в денежном выражении образцами оружия и техники.

А теперь некоторые примеры.

В последние годы на вооружение белорусской армии ежегодно принимается в среднем около 25 новейших образцов вооружения, военной и специальной и техники. Среди последних систем – комплексы средств автоматизированного управления «Бор», «Поляна-РБ», «Неман», «Спрут», «Риф-Р» для ВВС и войск ПВО, зенитные ракетные комплексы С-300 и «Тор М2» – для зенитных ракетных войск, учебно-боевые самолеты Як-130, истребители Су-30, вертолеты Ми-8 МТВ-5 – для авиабаз, радиолокационные станции нового поколения «Противник-Г», «Восток-Д», «Роса-РБ» – для радиотехнических войск, реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» – для ракетных войск, легкобронированные автомобили и бронированные транспортные средства белорусского производства – для сил специальных операций, комплексы радиоконтроля и мониторинга беспилотных авиационных комплексов – для подразделений БАК.

Очевидно, что если государство смогло обеспечить приобретение приведенных образцов вооружения и военной техники для своих вооруженных сил, то с экономикой в Беларуси все не так уж и плохо, как пытаются утверждать некоторые отечественные и зарубежные «независимые эксперты».

Сергей Острына