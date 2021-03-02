Войти
Lenta.ru

Названы «соперники» российского «Искандера»

691
0
0
Источник изображения: Фото:Wikipedia

Зарубежными «соперниками» российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-Э» являются американский MGM-140 Army Tactical Missile System (ATacMS), израильский комплекс с баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA) и китайский SY-400 c ракетами BP-12A, пишут «Известия».

Последний в публикации называется фактическим «прямым конкурентом» российского оружия. «Потенциальным конкурентом российского комплекса может стать и практически полный его аналог, воспроизведенный в КНДР», — пишет газета, напоминая, что «из-за международных санкций полноценной конкуренции с его стороны скоро ждать не приходится».

Издание отмечает, что собственные ОТРК разрабатываются и в Турции. В частности, упоминается KHAN, выступающий экспортной версией Bora. «Имеется в Турции и менее совершенный комплекс J-600T Yıldırım, который при определенных условиях тоже может занять свою нишу на рынке и выступить конкурентом нашей системы», — уверяет газета.

В публикации отмечается, что на основе китайского комплекса А-200 в Белоруссии производится дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) В-200 «Полонез». «Наконец, все более серьезными конкурентами ОТРК в целом выступают новые дальнобойные РСЗО», — замечает газета.

В ноябре 2020 года The Drive сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Ереван впервые применил ракету комплекса «Искандер».

В октябре того же года то же издание написало, что Азербайджан впервые применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA, разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI).


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Израиль
Китай
КНДР
Россия
США
Турция
Продукция
B-2 Spirit
LORA ОТРК
SY-400
Искандер
Полонез РСЗО
Компании
Aircraft Industries
IAI
J-600T
Проекты
2020-й год
Похожие новости
01.03.2021
Ракетными темпами: каковы перспективы «Искандеров» на рынке оружия
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
05.10.2020
Состоится ли карабахский блицкриг
01.11.2016
Ракеты Пекина возьмут массой
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 19:18
  • 3
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов