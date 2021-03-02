Дрону доверили вязку арматуры.

Американская компания SkyMule показала испытания дрона, помогающего строителям при подготовке арматуры к заливке бетона. Он самостоятельно летает над уложенной арматурой и связывает прутья, экономя время рабочих.

Практические все строения из бетона создаются с использованием стальной или композитной арматуры — длинных продольных и поперечных стержней, которые образуют внутри бетона сетчатую конструкцию, увеличивающую прочность конструкции после застывания бетона. Перед тем, как залить бетон, рабочие укладывают арматуру вдоль и поперек, а затем связывают ее, скрепляя пересекающиеся прутья при помощи проволоки (в отдельных случаях вместо проволоки используется сварка). Вязка позволяет зафиксировать прутья арматуры в нужном положении перед заливкой бетона, а также увеличивает итоговую прочность. Это простой процесс, который не требует долгой подготовки, но он отнимает у рабочих довольно много времени и тем самым увеличивает длительность стройки. Для ускорения процесса можно использовать пистолет для вязки, который сам наматывает проволоку на пересечение, но это все равно требует, чтобы строитель сам ходил по еще не связанной сетке из арматуры.

Компания SkyMule разработала дрон, который оснащен таким же пистолетом, но делает всю работу сам. Инженеры использовали квадрокоптер с большими посадочными опорами и закрепили на его дне пистолет для вязки арматуры. Он закреплен на подвижной платформе, поэтому после посадки дрон корректирует его положение, устанавливая ровно над перекрестием двух прутьев. После этого пистолет опускается и наматывает проволоку.

Благодаря подвижной платформе дрон может за один раз (одну посадку) обмотать проволокой две перекрестия. После того как доступные ему перекрестия заканчиваются, он приподнимается в воздух на пару десятков сантиметров и перелетает на соседние.

Компания утверждает, что дрон ускоряет процесс вязки в 2,4 раза, а также делает его на 32 процента дешевле, но не уточняет, как именно она вела расчеты.

Ранее мы рассказывали о других роботах и дронах, заменяющих строителей или помогающих им. Например, швейцарские инженеры научили робота самостоятельно создавать арматурный каркас и сваривать его в перекрестиях, а американцы создали дрон, самостоятельно садящийся на крышу и прибивающий к ней черепицу.

Григорий Копиев