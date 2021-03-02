Основные прогнозы по развитию IoT на 2021 год.

По мере распространения пандемии COVID-19 многие компании столкнулись с негативными изменениями. Несмотря на вызовы прошлого года, технологии Интернета вещей процветают. Мир быстро перешел к удаленной работе и учебе, а важность подключенных устройств стала более очевидной. Это подтверждают выводы IoT Analytics. В отчете консалтинговой компании сказано, что к Интернету вещей было подключено в 2020 году 11,7 млрд устройств, тогда как к обычному интернету - 11 млрд. Такой перевес произошел впервые в истории.

Одно из долгоиграющих последствий пандемии 2020 года – это осознание того, что цифровая трансформация может произойти в мгновение ока, а инновации могут применяться быстрее, чем раньше.

Представители Thales Group вспомнили, какие прогнозы для Интернета вещей подготовили разные консалтинговые компании и представили результаты в отчете «Прогнозы Интернета вещей-2021».

Здравоохранение становится умнее

Здравоохранение возглавило список сегментов с наибольшим ростом внедрения IoT. Затем следуют умная электроэнергия, подключенные автомобили и приложения для умных городов. Так, IoT в секторе здравоохранения вырастет почти на 39% и достигнет $188,2 млрд к 2025 году (по итогам 2020 года этот показатель составил $72,5 млрд), отмечается в отчете Research and Markets.

Распространение IoT в медицинской среде в 2020 году неудивительно: больницы были переполнены пациентами с коронавирусом. Врачи начали применять дистанционные дистанционные консультации и цифровые методы лечения для удовлетворения потребностей здравоохранения.

На помощь врачам пришли носимые медицинские устройства и периферийные вычисления. Медперсонал мог отслеживать состояние пациентов в режиме реального времени дистанционно, а помощь оказывалась по мере необходимости. Это позволило разгрузить койки в стационарах.

Также в здравоохранении активнее применяются интеллектуальные технологии, облачные платформы и подключенное хирургическое оборудование. В синергии с искусственным интеллектом (AI) и связью в реальном времени улучшилась диагностика, стали доступнее удаленные хирургические операции, что к тому же сократило затраты.

Однако обострились проблемы с конфиденциальностью и безопасностью данных пациентов. Вопросы кибербезопасности имеют первостепенное значение по мере развития подключенного здравоохранения.

По электросетям запускают IoT

Мировой энергетический рынок также переживает беспрецедентный рост и трансформацию. Дело в том, что мировое сообщество планирует решить вопросы изменения климата. В итоге внедряется производство возобновляемой энергии и новые бизнес-модели, в том числе – небольшими производителями энергии. Подобные перемены невозможны без развитой измерительной инфраструктуры.

Основой новой энергетической экосистемы становятся умные счетчики, подключенные к LPWAN-сетям. Для управленцев стали важными удаленный доступ к энергообъектам и счетчикам, дистанционное списание показателей. Инновации в сегменте энергетики в итоге приводят к повышению уровня отказоустойчивости сети.

С IoT и ветерком

Автомобильная промышленность стремится повысить уровень удобства и комфорта подключенных транспортных средств без ущерба для безопасности и конфиденциальности данных для водителей и пассажиров. Например, создаются новые правила для регулирования сегмента подключенных автомобилей. А ООН проводит Всемирный форум по гармонизации правил в области транспортных средств.

Развитие сегмента подключенных автомобилей, а в конечном счете автономного транспорта, будет зависеть от надежного подключения и сильной архитектуры кибербезопасности. Иначе такие подключения станут шлюзом для кибератак.

Здравоохранение, интеллектуальные измерения и технологии подключенных автомобилей определенно покажут значительный рост в предстоящем году. Это способствует дальнейшему развитию сотового IoT, LPWAN, 4G и 5G. Но роль 2G и 3G нивелируется и постепенно сойдет на “нет”, — полагает Фрэнсис Д'Суз, руководитель отдела стратегической аналитики и Интернета вещей в Thales Group.

Безопасность – в приоритете IoT

К 2025 году количество подключений к Интернету вещей удвоится и достигнет 25 млрд, считают в GSMA. По мере роста популярности IoT вырастает риск кибератак. Кибербезопасность Интернета вещей вызвала беспокойство у респондентов, принявших участие в опросе Thales Group. Так, «очень обеспокоены» уязвимостями 40% респондентов, а 88% указали, что поддерживают внедрения правил для безопасности IoT и принятие отраслевых стандартов для управления передовыми методами кибербезопасности.

Неудивительно, что объем рынка кибербезопасности для IoT вырастет до $36,6 млрд к 2025 году (по итогам 2020 года объем рынка составил $12,5 млрд).

Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) и атаки с использование программ вымогателей представляют растущую угрозу для плохо защищенных устройств Интернета вещей. Однако многие OEM-производители могут снизить риски с помощью простого подхода к обеспечению безопасности. Это обеспечивает встроенную защиту на каждом этапе производства и внедрения продукта, а также на протяжении всего срока службы приложения.

Какая безопасность нужна IoT

Цифровые идентификаторы устройств и надежная технология аутентификации могут защитить подключенные к IoT решения и данные от кибератак, считают 86% респондентов. Примечательно, что IoT-устройства получают цифровые идентификаторы во время производства. Технология строгой аутентификации предотвращает доступ хакеров и неавторизованных сторон к устройствам и облачным платформам. Реализовать надежную архитектуру безопасности непросто, поэтому консультации экспертов в сфере безопасности имеет решающее значение для успеха.

5G продвигает IoT

5G – это самая быстрорастущая мобильная технология в истории беспроводной связи. 33% респондентов называют 5G наиболее важной технологией, обеспечивающей дальнейшее расширение и рост IoT. По их же прогнозам, 5G будет самой заметной технологией подключения к IoT в следующие пять лет (26%). Обеспечение плавного развития и коммутации сетей не менее важно для 5G в поддержке роста Интернета вещей, указали опрошенные Thales Group респонденты.

2021 год станет годом, когда доступность сетей 5G станет реальностью. К 2025 году количество подключений 5G вырастет до 1,8 миллиарда по сравнению 10 миллионами в конце 2019 года, сообщали аналитики GSMA. 5G привнесет фундаментальные изменения в мобильной экосистеме. Так, высокие скорости, расширенные пропускные полосы, малые показатели задержки, высокая мощность могут стимулировать миллиарды новых IoT-подключений.

LPWAN и 4G, несмотря на стремительное развитие сетей 5G, по-прежнему будут играть заметную роль в сегменте IoT.

Технология eSIM, адаптированная для долговечных промышленных приложений Интернета вещей, сильно изменит правила игры, считает Фрэнсис Д'Суз. По его словам, eSIM поддерживает гибкие сервисные контракты, необходимые для отказоустойчивой сети и перспективных приложений.

Если взять, к примеру, интеллектуальные измерения, то eSIM значительно улучшит работу счетчиков и менеджеров сетей за счет упрощения подключения и удаленного управления подпиской, — отметил эксперт.

По его словам, массовый переход на удаленную работу в прошлом году вызвал ускоренную цифровую трансформацию. Изменения помогли повысить производительность, эффективность и бизнес-результаты в условиях повсеместных ограничений из-за нового коронавируса, отметил Фрэнсис Д'Суз.