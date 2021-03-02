Войти
Industry Hunter

Ростех поставил первый оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти

618
0
+1
Оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти
Оптоволоконный комплекс для подводной добычи нефти.
Источник изображения: industry-hunter.com

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех поставил заказчику пилотный комплект аппаратуры волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов (СПОС). Оборудование передачи сигналов для управления подводной инфраструктурой шельфовой добычи нефти и газа планируется установить на российском добычном комплексе на Южно-Киринском месторождении на шельфе острова Сахалин. 

Технологическое решение построено на использовании волоконной оптики и позволяет осуществлять обмен данными на глубине до 500 метров. По скорости передачи информации российское оборудование превосходит зарубежные аналоги, работающие посредством электрокабеля. 

За скорость и надежность передачи информации отвечают цифровые волоконно-оптические модули, разработанные специально для работы на глубоководье. Всего система позволяет подключать до 48 подводных модулей управления (ПМУ), которые дистанционно управляют и контролируют процесс добычи на расстоянии до 85 км. Гарантированный срок работы системы составляет не менее 30 лет. 

В 2021 году планируется завершить эксплуатационные испытания и осуществить следующую поставку в интересах энергетической компании, работающей на российском шельфе. 

В составе Ростеха проект реализует Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – предприятие дочернего холдинга «Швабе».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Похожие новости
01.03.2021
Российские компании на выставке IDEX-2021
27.06.2019
Гендиректор Рособоронэкспорта: Россия готова поставить С-400 новым заказчикам
08.03.2019
"Швабе" представит на выставке в Германии линейку коллиматорных и оптических прицелов
16.10.2018
"Швабе" в Израиле рассказал о достижениях в создании продукции гражданского назначении
26.01.2015
Андрей Скрынник: "Крымская промышленность успешно завершила первый этап переходного периода"
29.10.2013
Гордость «Швабе»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 19:18
  • 3
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов