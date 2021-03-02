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Industry Hunter

РКС завершил создание наземного сегмента широкозонного функционального дополнения ГЛОНАСС для повышения точности навигации

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ГЛОНАСС
ГЛОНАСС.
Источник изображения: industry-hunter.com

АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») завершило формирование наземной инфраструктуры высокоточного комплекса широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем на базе развития системы дифференциальных коррекций и мониторинга (СДКМ) – создана сеть из 53 унифицированных станций сбора измерений (УССИ).

Сеть станций предназначена для получения информации от навигационных спутников, а также обработки и предоставления корректирующих данных потребителям в России и странах СНГ. Всего на сегодняшний день на территории России размещено 46 станций, 18 из которых – на объектах филиалов ПАО «Ростелеком», последняя размещенная станция наземной инфраструктуры недавно начала работу в Екатеринбурге. Еще 4 станции построено в странах СНГ и 3 – в Антарктиде.

Высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем создан по заказу Госкорпорации «РОСКОСМОС» и является важным элементом повышения точности работы системы ГЛОНАСС. Вся навигационная информация, получаемая станциями, передается в центры обработки.

Заместитель генерального конструктора по наземным системам и комплексам гражданского назначения РКС Владимир ДЕНЕЖКИН: 

Разработанное РКС широкозонное функциональное дополнение системы дифференциальной коррекции и мониторинга позволяет значительно повысить эффективность комплекса навигационных услуг. С помощью широкозонного функционального дополнения уменьшаются погрешности определения местоположения, оно становится более достоверным.

УССИ принимают открытые радионавигационные сигналы ГЛОНАСС, сигналы иностранных навигационных спутниковых систем и предоставляют потребителям дополнительную информацию, позволяющую повысить точность и достоверность определения скорости движения, точности привязки времени, а также пространственных координат. Выходная информация доводится до потребителей по специальным каналам через геостационарные спутники связи и через Интернет. Станции обеспечены системами бесперебойного электропитания и могут продолжительное время работать в автономном режиме.

Спутниковые системы дифференциальных коррекций SBAS (Space Based Augmentation Systems), к которым относится и российская СДКМ, сегодня активно развиваются во всем мире. Существуют четыре иностранные действующие системы этого типа – WAAS (США), EGNOS (Европа), MSAS (Япония), GAGAN (Индия), но только российская одновременно работает с данными от ГЛОНАСС и GPS, остальные ориентированы только на GPS.

SBAS предназначены для повышения точности и контроля целостности определения местоположения космических аппаратов на орбите, воздушных и морских судов, сухопутных потребителей навигационными радиосигналами открытого доступа.

Наибольшее развитие SBAS получили в авиации, несколько тысяч аэродромов по всему миру уже оборудованы такой системой. Она дополняет традиционные навигационные средства и позволяет выполнять все эксплуатационные операции, включая точные заходы на посадку с боковым и вертикальным наведением.

Ожидается, что внедрение высокоточного позиционирования в России и странах СНГ даст дополнительный стимул развитию технологий на базе ГЛОНАСС в таких отраслях как строительство, сельское хозяйство (точное земледелие) и транспорт, а также послужит повышению безопасности выполнения полетов воздушными судами.

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