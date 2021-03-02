Сторонники НАТО увидели в армянском кризисе шанс

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, отставки которого добивается не только оппозиция, но и руководство армии, предложен путь по выводу страны из кризиса. Он подразумевает, что Пашинян сохранит власть на переходный период, но проведет досрочные выборы. Вроде бы разумно, но есть проблема: эта схема нужна для усиления в Армении поддержки ЕС и НАТО.

В понедельник в Ереване пройдет митинг сторонников Никола Пашиняна. Прогнозировать его численность – дело неблагодарное, но она может неприятно удивить оппозицию, где утвердилось мнение, что подавляющее большинство армян желают отставки премьер-министра.

То, что уличные акции самой оппозиции относительно немногочисленны и не идут ни в какое сравнение с теми, на волне которых Пашинян пришел к власти, там объясняют зимними холодами и апатией армянского общества, переживающего национальную трагедию из-за проигранной в Карабахе войны.

Сейчас премьер-министр проводит мобилизацию среди лояльных к нему сил, но сколько бы людей ни собралось на его шествие в центре армянской столицы, уже понятно, что Пашинян заявит об отказе уходить в отставку, к чему его теперь призывает почти весь высший командный состав армянской армии.

Заявленная цель пашиняновского мероприятия – защита "конституционного строя" и "народной власти". В декларативной части это соответствует позиции официальной Москвы по армянскому кризису – "урегулирование в рамках закона". На практике же означает, что премьер Пашинян через этот митинг как бы надавит на президента Армена Саркисяна, чтобы тот все-таки подписал указ об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна за нарушение субординации и решил бы тем самым конфликт в пользу действующего правительства.

Иными словами, несмотря на то, что его десятки раз объявили "политическим банкротом" и примерно столько же раз "национальным предателем", Пашинян намерен оставаться во главе исполнительной власти. Желательно – до следующих парламентских выборов 2023 года, которые он, судя по всему, тоже рассчитывает выиграть.

Отстранить его законным путем может только парламент, где сторонники премьера составляют большинство, причем речь зачастую идет о людях, которые обязаны Пашиняну всей своей карьерой и без него в политике не выживут.

Но на этапе подготовки шествия в конфликт вмешалась сила, о которой все как будто забыли – парламентская оппозиция. Партия "Светлая Армения" (другой вариант перевода – "Просвещенная Армения") в лице своего лидера Эдмона Марукяна предложила второй вариант разрешения ситуации "по закону", который устроит не только Пашиняна, а более широкий круг заинтересованных лиц.

Смысл такого компромисса в следующем. Пашинян отказывается от идеи уволить Гаспаряна и все-таки уходит в отставку, но не покидает власть, а остается исполнять обязанности премьера до внеочередных выборов. Это станет возможным благодаря тому, что "Светлая Армения" откажется от права выдвинуть собственную кандидатуру на пост нового главы правительства.

Схема сработает в том случае, если точно так же поступит еще одна оппозиционная парламентская партия – "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, лишенного ныне депутатской неприкосновенности. Про Царукяна разговор особый – это один из богатейших людей страны и предприниматель, как сказали бы в девяностых, "авторитетного" или "чисто-конкретного" толка. Но договориться с ним можно. Допустим, под компромиссом он тоже подпишется. И что тогда?

Тогда кризис должен закончиться. Каждая сторона конфликта вроде бы сможет считать себя довольной.

Генштаб и армия остаются при своих.

Блок из 17 оппозиционных партий, требующий отставки Пашиняна на улицах, получит шанс оформить согласие народа на смену власти при том, что сейчас эти силы вообще не представлены в Национальном собрании (парламенте).

Пашинян продолжает руководить страной до плебисцита о доверии себе, который, как это ни покажется кому-нибудь странным, вполне может выиграть. Несмотря на все скандалы и проигранную войну, он по-прежнему самый популярный политик в Армении, а его противники ассоциируются с предыдущей властью, ушедшей в ходе "революции любви" и не вызывающей у избирателей энтузиазма. К выборам 2023 года все может измениться – оппозиция переформируется и окрепнет, но пока ее перспективы трудно назвать блестящими.

Царукян тоже что-нибудь получит, если согласится на схему.

В итоге опасный для страны кризис будет урегулирован, а верховным арбитром выступит народ, чье право на это вроде бы признают все стороны конфликта.

Наконец, такой вариант развития событий, когда Пашинян не становится однозначным и единственным победителем, вроде бы должен устроить официальную Москву. Считается, что к нему в руководстве России относятся без симпатии, учитывая его заигрывание с Западом и революционное прошлое.

На то, что формальный повод для текущего конфликта между премьером и Генштабом Армении – это безосновательная критика Пашиняном российских "Искандеров" (если по совести, прямая и наглая ложь с его стороны), в Москве тоже обратили внимание.

С точки зрения российских интересов Марукян и "Светлая Армения" оказывают нам любезность, отказываясь претендовать на премьерство. По той простой причине, что они для Москвы неприемлемый претендент на власть даже на фоне Пашиняна, тогда как Республиканская партия (до Пашиняна правящая, а теперь задающая тон в уличной оппозиции) считается приемлемым.

Так, по крайней мере, трактуют ситуацию политологи, сочувствующие "Светлой Армении". Но на самом деле предлагаемый ею компромисс очень похож на разводку.

Через эту схему партия Марукяна – в прошлом союзника Пашиняна по оппозиционному блоку "Елк" – явно рассчитывает увеличить свое представительство в парламенте как третья сила (или четвертая, если учитывать людей Царукяна, у которых своя специфика). В пользу этого говорит большой "антирейтинг" обоих основных игроков: Пашиняна (как человека, который проиграл войну и рассорился с армией) и уличной оппозиции (из-за того, что события 2018 года еще живы в памяти).

Если выборы пройдут позднее, по графику, основные силы могут окрепнуть, а третья, наоборот, ослабнуть. На руку "Светлой Армении" играет нынешнее "смутное время" и отсутствие очевидных лидеров в армянской политике, с которыми бы общество ассоциировало свои надежды, а не выбирало бы по принципу "другие еще хуже".

Это, конечно, логично: должны же авторы компромисса чего-нибудь для себя получить. На полноценную победу "Светлая Армения" рассчитывать не может, но на некоторое увеличение депутатских кресел (сейчас это 17 из 132) – вполне.

Однако нужно учитывать характер этой политической силы. Повторимся, неприемлемой для Москвы.

Если коротко, "Светлая Армения" – это либералы за ЕС и НАТО, выступающие за выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС.

Комментарии излишни. Усиление клиентелы Вашингтона и Брюсселя в Армении не входит в российские интересы.

Ее интересы применительно к ситуации в Армении вообще трактуют превратно – и близкие к "Светлой Армении" политологи, и многие другие. Москву интересует прежде всего выполнение Ереваном договоренностей, взятых на себя по итогам окончания второй карабахской войны, поскольку лишний раз рисковать миротворцами из-за внутриармянских споров на тему "кто виноват" для нее тем более неприемлемо.

Сейчас крайне неприятные обязательства по разграничению сил выполняет Пашинян. Как к нему ни относись, но именно он под этими обязательствами подписался, так что у него минимальное пространство для опасных и нежелательных маневров.

Если он согласится на досрочные выборы – пусть. В контексте проблемы урегулирования, его новая победа Россию устроит. А другой претендент на власть – Республиканская партия, влияние руководства которой в вооруженных силах и в Карабахе весьма велико, воспринимается Москвой как привычный партнер, которого легко отговорить от нежелательных шагов.

Но выполнение условий мира – это первоочередное требование. Лучше, если оно будет реализовано без усиления атлантистов и "Светлой Армении". Даже в том случае, если досрочного голосования не будет, и Пашиняна придется терпеть дольше, чем хотелось бы.

Станислав Борзяков