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ТАСС

Rocket Lab создаст многоразовую ракету с грузоподъемностью 8 тонн

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Логотип Rocket Lab
Логотип компании Rocket Lab.
Источник изображения: https://3dprintingindustry.com/

По заверениям компании, ракета Neutron сможет поднять на орбиту все спутники, запуск которых запланирован до 2029 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Американская компания Rocket Lab заявила о намерении создать двухступенчатую многоразовую ракету Neutron, которая будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту порядка 8 тонн грузов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Грузоподъемность Neutron в 8 тонн сделает ее идеальной для доставки партий спутников на заданные орбиты и более направленного создания систем спутников", - приводит пресс-служба слова основателя компании Питера Бека. Для производства ракеты рассматривается возможность строительства нового высокотехнологичного завода. По планам компании, первая ступень будет возвращаться на Землю и приземляться на специальную платформу, которая будет оборудована в океане.

По заверениям компании, Neutron, чьи характеристики грузоподъемности сопоставимы с российской ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б", сможет поднять на орбиту все спутники, запуск которых запланирован до 2029 года. Ожидается, что ракета сможет совершать и полеты между планетами: по расчетам компании сможет доставлять до 1,5 тонн груза на Венеру или Марс. С Земли на Луну Neutron будет способна перевезти порядка 2 тонн полезной нагрузки.

По расчетам инженеров Rocket Lab, высота ракеты составит 40 м, а диаметр - 4,5 м. Старты ракет компания планирует производить с территории своего создаваемого второго стартового комплекса - Среднеатлантического регионального космопорта (Mid-Atlantic Regional Spaceport, MARS), который расположен на острове Уоллопс в Атлантическом океане вблизи побережья американского штата Вирджиния. Первый запуск намечен на 2024 год.

Ранее Rocket Lab, основанная новозеландцем Беком в 2006 году, занималась лишь аппаратами сверхлегкого класса. Созданная ею ракета Electron рассчитана в основном на вывод полезного груза до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км, максимальная грузоподъемность - 225 кг (на низкую околоземную орбиту). С 2017 года компании удалось вывести на орбиту порядка 50 космических аппаратов, осуществляя как коммерческие, так и правительственные заказы.

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Россия
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Rocket Lab
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Луна
Марс
Союз-2 РН
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