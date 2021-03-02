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ТАСС

"Мощнейшая гамма-вспышка Вселенной" оказалась бликом от космического мусора

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Разгонный блоко "Бриз-М"
Разгонный блоко "Бриз-М".
Источник изображения: © Сергей Казак/ТАСС

Астрономы не учли отработанный разгонный блок от ракеты-носителя "Протон-М" из-за его необычной орбиты

ТАСС, 1 марта. Польские астрономы выяснили, что источником "мощнейшей гамма-вспышки", которая предположительно возникла в древней галактике GN-z11 почти сразу после Большого взрыва, на самом деле было отражение солнечного луча от отработавшего разгонного блока "Бриз-М". Результаты исследования ученые опубликовали на arXiv.org.

"Мы получили однозначные свидетельства того, что источником вспышки в галактике GN-z11 на самом деле был разгонный блок "Бриз-М", который вращается вокруг Земли по очень вытянутой эллиптической орбите. Это говорит, что влияние космического мусора на астрономические наблюдения нужно учитывать", - пишут исследователи.

В середине декабря астрономы под руководством астрофизика из Невадского университета в Лас-Вегасе (США) Чжана Бина рассказали о пока самой древней и мощной вспышки гамма-излучения. Ее источником ученые назвали галактику GN-z11, которая расположена в созвездии Большой Медведицы. По оценкам астрономов, мы видим эту галактику в том состоянии, в котором она находилась примерно через 400 млн лет после Большого Взрыва.

Эта вспышка привлекла много внимания со стороны других ученых. В частности, ее стали исследовать польские астрономы под руководством Михала Михайловского из Университета им. Мицкевича в Познани. Перепроверяя доводы коллег о внегалактическом происхождении вспышки, астрофизики выяснили, какие фрагменты космического мусора находились в созвездии Большой Медведицы то время, когда была зафиксирована вспышка в галактике GN-z11.

Внимание Михаловского и его коллег привлек объект, орбита которого проходила через окрестности этой точки, - отработанный разгонный блок "Бриз-М". Он вращается вокруг Земли по очень вытянутой орбите. "Бриз-М" был частью ракеты-носителя "Протон-М", которая в феврале 2015 года вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat 5-F2.

Астрономы просчитали положение разгонного блока в тот момент, когда в древней галактике предположительно произошла вспышка. Оказалось, что положение "Бриза-М" идеально совпало с ней. Более того: продолжительность гамма-вспышки - около 179 секунд - соответствовало тому, как долго этот объект заслонял галактику GN-z11.

Выяснив это, польские астрономы обратились к своим собственным архивам и попытались найти снимки ночного неба, на которых этот разгонный блок запечатлен в тот же момент. Оказалось, что "Бриз-М" действительно периодически порождает блики в инфракрасной части спектра, которые похожи на световые отголоски мощнейших гамма-вспышек в далеких галактиках.

Ошибка коллег, по словам Михаловского и его коллег, объясняется тем, что они не предполагали, что разгонный блок может оказаться на столь вытянутой орбите и при этом будет повернут к наблюдателям так, что им покажется, будто они видят "точечный" объект.

Ложные сигналы, связанные с "космическим мусором", в будущем будут возникать все чаще. Это нужно учитывать при ведении всех типов наблюдений за далекими объектами Вселенной, подытожили ученые.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
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