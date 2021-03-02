Стали известны подробности о титановом шаре на Багамах с надписями на русском

Титановый шар с текстом на русском языке, найденный на Багамских островах, оказался шар-баллоном украинского производства для американской ракеты Antares. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич.

«Утверждать мы не можем, там бы штамп "Южмаша", но очень похоже, что это баллон для гелия, который находится внутри бака жидкого кислорода. И по температурам попадает», — сказал Лукашевич.

По его словам, последний пуск Antares состоялся 20 февраля. Пуски ракеты проводятся с американского острова Уоллопс, трасса полета проходит севернее Багамских островов. «Первая ступень падает в океан, разрушается, и дальше этот бак, как поплавок, на каком-то пляже "прорастает"», — пояснил эксперт.

О найденном на Багамских островах металлическом шаре стало известно ранее 1 марта. Его на одном из пляжей увидела туристка из Великобритании. На шаре была выгравирована надпись на русском языке. Специалисты по космосу пришли к выводу, что это бак высокого давления — часть разгонного блока, средства выведения космического аппарата на орбиту.

«Южмаш» (Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова) — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники. Расположено в городе Днепре.

Артем Андреев