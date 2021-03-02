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Известия.ru

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против экс-офицеров

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidential Office

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 10 бывших высокопоставленных военных по делу о финансировании терроризма. Документ опубликован в понедельник, 1 марта, на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа.

В этот список вошли бывший глава МВД страны Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, а также Денис Березовский, Станислав Шапортов, Сергей Нянчур, Юрий Катовский, Владимир Товский, Валентин Ханжа, Сергей Елисеев и Дмитрий Шакура. Попавшие под санкции лишаются всех госнаград и званий.

Контроль за выполнением решения СНБО будет осуществлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Соответствующее решение СНБО принял 26 февраля.


19 февраля СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Кроме того, ограничения распространяются на всё имущество главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

Сам политик назвал ограничения торжеством беспредела, анархии и беззакония. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

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