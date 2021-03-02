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Планируются антитеррористические командно-штабные учения стран ШОС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Антитеррористические командно-штабные учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия - 2021» пройдут летом на одном из полигонов Центрального военного округа (ЦВО).

Об этом стало известно после консультаций представителей вооруженных сил государств — участниц из России, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, КНР, Киргизии и Пакистана.

«В Оренбурге завершился первый раунд консультаций представителей вооруженных сил государств — членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия - 2021», - сообщили в Минобороны РФ.

«Переговоры прошли под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева. В ходе консультаций рассмотрены сроки проведения учения, основы замысла, составы штаба руководства, объединенного командования коалиционной группировки войск», - указали в военном ведомстве.

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Проекты
Военные учения
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