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WarSpot

Украина планирует собирать вертолёты «Ирокез»

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Источник изображения: warspot.ru

Украина намерена наладить лицензионную сборку американских вертолётов семейства Bell UH-1. Пресс-служба госконцерна «Укроборонспром» сообщила о том, что сборку машин наладят на Одесском авиационном заводе.

«Организация производства находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен уже к 30-летию независимости Украины, то есть летом 2021 года. Проект финансируется за счёт инвестиционных средств», — сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

UH-1Y Venom — новейшая версия вертолёта семейства Bell UH-1

Пока неизвестно, планируется ли принимать вертолёты одесской сборки на вооружение украинской армии. При этом генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев заявил, что «приоритетом для Одесского авиационного завода остаётся обеспечение потребностей в вооружении и военной технике главного заказчика — Министерства обороны Украины».

Bell UH-1 Iroquois — американский многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как «Хьюи» (Huey). Совершив первый полёт ещё в 1956 году, эта машина продолжает производиться и по сей день. Её суммарный выпуск превысил 16 000 экземпляров. Одна из самых современных модификаций этого вертолёта — UH-1Y Venom, — находится на вооружении КМП США, а также закуплена Чехией.

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Страны
США
Украина
Чехия
Продукция
UH-1 Iroquois
Компании
Bell Helicopter
Textron
Укроборонпром
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