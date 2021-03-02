Войти
Интерфакс-АВН

УВЗ отправил Минобороны РФ партию новых танков Т-90М

461
0
0
Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") передал Вооруженным силам РФ партию новых танков Т-90М "Прорыв" - это последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

"Уралвагонзавод" отправил партию танков Т-90М "Прорыв" заказчику", - говорится в сообщении УВЗ, распространенном в понедельник.

23 февраля в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Уралвагонзавод" приступил к серийному изготовлению и поставкам Минобороны России танков Т-90М. Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

"Т-90М - самая совершенная машина в семействе Т-90. Её создание - это большой шаг в развитии российского танкостроения", - заявил "Интерфаксу" глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

В частности, по его словам, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций. Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя.

На форуме "Армия-2020" УВЗ представил экспортный вариант Т-90М - Т-90МС. В ФСВТС России 22 февраля заявили, что на Т-90МС есть заявки от иностранных заказчиков.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Потапов Александр
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
13.12.2018
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
04.01.2018
Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 19:18
  • 3
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов