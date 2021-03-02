УВЗ отправил Минобороны РФ партию новых танков Т-90М

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") передал Вооруженным силам РФ партию новых танков Т-90М "Прорыв" - это последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

"Уралвагонзавод" отправил партию танков Т-90М "Прорыв" заказчику", - говорится в сообщении УВЗ, распространенном в понедельник.

23 февраля в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Уралвагонзавод" приступил к серийному изготовлению и поставкам Минобороны России танков Т-90М. Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

"Т-90М - самая совершенная машина в семействе Т-90. Её создание - это большой шаг в развитии российского танкостроения", - заявил "Интерфаксу" глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.

В частности, по его словам, в новой модели реализован комплекс межобъектового взаимодействия, танк способен действовать в условиях современных сетецентрических боевых операций. Существенно повышена надежность всех видов оборудования и аппаратуры: даже при выходе из строя системы управления огнем или при отсутствии электропитания от бортовой сети танк не выйдет из строя.

На форуме "Армия-2020" УВЗ представил экспортный вариант Т-90М - Т-90МС. В ФСВТС России 22 февраля заявили, что на Т-90МС есть заявки от иностранных заказчиков.

В 2018 году Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что Минобороны РФ намерено закупать ежегодно около 200 танков.