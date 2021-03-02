Войти
Известия.ru

Трещину в модуле МКС заклеят смолой из североафриканской хвои

520
0
-1
Источник изображения: Фото: NASA

Экипаж Международной космической станции (МКС) для заклейки трещин в российском модуле «Звезда» будет использовать клей, сделанный из смолы североафриканских деревьев. Об этом стало известно 1 марта из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

Для того, чтобы заделать трещины, космонавт Сергей Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, металлические накладки и изоленту. В работа будет задействована дрель и шлифовальная шкурка.

Клей изготовят на основе смолы сандарака, которая добывается в Африке из хвойных деревьев.

25 февраля стало известно, что экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле «Звезда», откуда, вероятно, происходит утечка воздуха.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты нашли еще в октябре 2020 года. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. 24 февраля 2021 года экипаж отремонтировал район второй возможной трещины.


20 января стало известно о восстановлении работы российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ».

Проблемы с ней начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. В начале декабря система вновь вышла из строя. Сообщалось, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и совпало по времени с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». «Электрон» включить не удалось.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
21.01.2021
На МКС в очередной раз отключилась система получения кислорода
31.08.2020
Суд арестовал экс-директора РКК "Энергия" по делу о хищении более 1 млрд рублей
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
20.03.2017
Разбор полетов
30.05.2014
МКС: быть или не быть?
09.01.2014
Будущее за авиацией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.03 19:18
  • 3
СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году
  • 02.03 17:43
  • 77
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 02.03 16:47
  • 4
Путин рассказал о возможностях ВС России решать задачи любой сложности
  • 02.03 16:37
  • 1
Машины для американской пехоты пошли на испытания
  • 02.03 16:25
  • 1
Давление воздуха в одном из отсеков МКС за выходные упало в полтора раза
  • 02.03 16:15
  • 1
Российские инженеры создали орнитоптер – летательный аппарат, похожий на стрекозу
  • 02.03 16:11
  • 2
В Академии Генерального штаба ВС РФ прошла научная конференция
  • 02.03 16:08
  • 2
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает трехлетие со дня своего создания
  • 02.03 16:08
  • 3
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
  • 02.03 15:46
  • 1
В «Роскосмосе» озвучили новую цену запуска ракеты «Союз-5»
  • 02.03 14:34
  • 5
Forbes: ВВС США признали провал проекта F-35
  • 02.03 13:57
  • 2179
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.03 13:52
  • 3
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
  • 02.03 12:55
  • 97
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 02.03 12:33
  • 8
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов